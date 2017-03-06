Тыну Пальм: под влиянием инфляции растут и зарплаты

«Инфляция восстанавливается во все более глобальных масштабах, что в условиях растущей экономики означает и нарастание давления цен. Рост цен в еврозоне в феврале, по первоначальным данным, ускорился до 2 процентов с 1,8 процента в январе. Как и в Эстонии, локомотивами роста цен в первую очередь являются цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия», - сказал главный экономист банка Nordea Тыну Пальм.

В то же время, по оценке Пальма, о силе внутреннего спроса дает о себе знать постепенно восстанавливающийся рост цен на услуги, который носит более стабильный характер. «Потребитель и инвестор должны учесть, что инфляция возвращается для того, чтобы остаться», - отметил он.

«Почти трехпроцентный рост цен в Эстонии в этом году скорее всего станет самым быстрым в еврозоне. Отрыв от темпа роста цен в еврозоне мог бы быть умереннее, учитывая, что рост доходов от экспорта в Эстонии достаточно скромный», - подытожил Пальм.

В феврале индекс потребительских цен вырос в годовом сравнении на 3,4 процента, а по сравнению с январем на 1,3 процента, рост цен был связан преимущественно с ростом цен на моторное топливо. По сравнению с февралем 2016 года товары подорожали на 3,7 процента, а услуги на 2,7 процента.