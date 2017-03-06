Фото: Керсти Кальюлайд подарила президенту Финляндии необычный подарок

Мастерица Марие Форсель, которая занимается изготовлением подушек, рассказала на странице в Facebook Leisi Lapikoda, что получила необычный заказ от президента Эстонии Керсти Кальюлайд — изготовить в подарок для президента Финляндии Саули Нийнистё подушку с изображением его собаки — бостон-терьера Ленну.

Женщина рассказала, что сначала очень удивилась звонку из президентской канцелярии и подумала, что ее хотят куда-то пригласить. Но, узнав истинные причины звонка, с большим воодушевлением принялась выполнять заказ президента.

Помимо, оригинального подарка для собаки Керсти Кальюлайд вручила финскому коллеге картину, а его жене шарф и книгу.