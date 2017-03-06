Вторник, 7. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Фото: Керсти Кальюлайд подарила президенту Финляндии необычный подарок

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Во вторник, 7 марта, президент Эстонии  Керсти Кальюлайд и Георг-Рене Максимовский в сопровождении делегации отправились в двухдневный официальный визит в Финляндию. На встречу со своим финским коллегой Кальюлайд пришла не с пустыми руками, а с необычным подарком. 

Мастерица Марие Форсель, которая занимается изготовлением подушек, рассказала на странице в Facebook Leisi Lapikoda, что получила необычный заказ от президента Эстонии Керсти Кальюлайд — изготовить в подарок для президента Финляндии Саули Нийнистё подушку с изображением его собаки — бостон-терьера Ленну.

Женщина рассказала, что сначала очень удивилась звонку из президентской канцелярии и подумала, что ее хотят куда-то пригласить. Но, узнав истинные причины звонка, с большим воодушевлением принялась выполнять заказ президента.

Помимо, оригинального подарка для собаки Керсти Кальюлайд вручила финскому коллеге картину, а его жене шарф и книгу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАКерсти Кальюлайдподарокподушкапрезидентфинляндия
По теме
Кальюлайд помиловала Ильвеса

Кальюлайд помиловала Ильвеса 2

Своим вчерашним решением президент Эстонии Керсти Кальюлайд помиловала участника военных миссий Александра Ильвеса, который был признан виновным в незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Президент Финляндии не видит причин паниковать из-за учений «Запад»

Президент Финляндии не видит причин паниковать из-за учений «Запад»

Если страны Балтии выражают обеспокоенность в связи с военными учениями "Запад-2017", которые пройдут на полигонах России и Белоруссии в сентябре этого года, то президент Финляндии Саули Нийнистё не видит причин для паники. Галерея: Керсти Кальюлайд в сопровождении внушительной делегации прибыла в Финляндию

Галерея: Керсти Кальюлайд в сопровождении внушительной делегации прибыла в Финляндию 2

Во вторник, 7 марта, президент Эстонии  Керсти Кальюлайд и Георг-Рене Максимовский в сопровождении делегации начинают двухдневный официальный визит в Финляндию.
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
вильяндиский стрелок-2
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:31
Неделя моды в Париже: показ Валентина Юдашкина
17:31
Фото: Керсти Кальюлайд подарила президенту Финляндии необычный подарок
17:30
Uber по-казахски: на вызов прибыло такси с деревянными стульями вместо сидений (фото)
17:17
Российским мамам разрешат кормить грудью на работе
17:10
Не могу в это поверить! СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
17:09
Тыну Пальм: под влиянием инфляции растут и зарплаты
17:00
11 марта — запомните эту дату, таллиннцы! Она историческая!
16:51
Малинин застал соперника в постели своей жены
16:49
Валев Калд: левые едины – мы хотим идти в регионы!
16:49
Фото: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже
16:48
Суд запретил Евросоюзу заставлять членов ЕС выдавать гуманитарные визы беженцам
16:35
Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет
16:35
Психологи дали советы для одиноких к 8 Марта
16:29
Кальюлайд помиловала Ильвеса (2)
16:27
Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу (1)
16:26
Как маленькая деталь на фото помогла обнаружить рак
16:20
Женщины-депутаты Маардуского горсобрания получат по 100 евро в честь 8 Марта
16:16
Ничего себе! Lady Gaga фанатеет от эстонского дизайна
16:08
Дело рук поджигателей? От садовых домиков остались только руины (фото)
16:00
Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео) (1)
Все новости
LimonЦеликом
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле (9)

Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео)

Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео) (1)

17:30
Uber по-казахски: на вызов прибыло такси с деревянными стульями вместо сидений (фото)
17:10
Не могу в это поверить! СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
17:00
11 марта — запомните эту дату, таллиннцы! Она историческая!
16:51
Малинин застал соперника в постели своей жены
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Фото: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже

Фото: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже

17:31
Неделя моды в Париже: показ Валентина Юдашкина
17:17
Российским мамам разрешат кормить грудью на работе
16:35
Психологи дали советы для одиноких к 8 Марта
16:16
Ничего себе! Lady Gaga фанатеет от эстонского дизайна
SportsЦеликом
Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

11:53
WADA потратило 4 млн долларов на допинговые расследования в России (1)
ВпрокЦеликом
Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен (1)

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления?

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления? (1)

6. мар
Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea
Погода
Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Фото: в Ляэне-Вирумаа свирепый глухарь атаковал автомобиль

Фото: в Ляэне-Вирумаа свирепый глухарь атаковал автомобиль

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Кальюлайд помиловала Ильвеса

Кальюлайд помиловала Ильвеса (2)

Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу

Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В среду жители Каламая останутся без горячей воды и отопления

В среду жители Каламая останутся без горячей воды и отопления

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

Культура
Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Самые читаемые
Кальюлайд помиловала Ильвеса(2)
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(2)
Жена Евгения Осиновского: я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза
Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу(1)
Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(22)
Bалюта
USD
0,944 EUR
GBP
1,159 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees