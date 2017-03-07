В год столетия Октябрьской революции говорить о коммунизме будут многие и много. Уже говорят, собственно. В основном ругательно: мол, ничего хорошего от социализма не жди. Мне эта точка зрения кажется пропагандистской. В том смысле, что она работает на определенный слой общества – богатых и сильных мира сего.

Давайте вспомним слово «справедливость»

Левая идея по сути проста: это старая добрая концепция справедливости. Слово «справедливость» вышло из моды, говорить о справедливости даже и неловко. Хотя интуитивно все понимают, что богатые явно кого-то как-то обобрали, потому что заработать даже и один миллион евро своим (!) трудом (!) в нашем мире вообще и в Эстонии в частности почти невозможно. При средней зарплате в тысячу евро-то? Не смешите. Да, есть исключения – все те, кому миллионы готовы добровольно отдать малую денежку за фильмы, книги, песни. Автор романов о Гарри Поттере может стать миллионером при любой системе.

Все прочие богатеи стали таковыми вследствие несовершенства системы, которая позволяет им (или позволяла их предкам) наживаться на остальных. Маркс вскрыл порок системы очень точно: дело в собственности на средства производства. Ясно же, что ни собственник корпорации, ни топ-менеджер не работают так уж сильно, чтобы зарабатывать в месяц в десятки раз больше обычного работяги. Откуда берется эта разница в зарплате? Понятно: собственников и топ-менеджеров меньше, чем работников, и если последних обирать, пусть и помалу, вполне можно наскрести себе на виллу, яхту и много на что еще. Законы дают собственникам и топ-менеджерам такое право. Странное право, вообще говоря.

Да, разумеется, хорошие менеджеры очень важны, без них прочие факторы, образующие компанию, не взаимодействовали бы так эффективно. Но это не повод платить им так много, а работникам – так мало. Без работяг тоже ничто не завертится, но беда трудящихся в том, что их на рынке труда куда больше менеджеров. И это вовсе не означает, что менеджеры работают лучше. Зачастую они работают просто отвратительно – и не несут практически никакой ответственности. Именно топ-менеджеры похерили мировую экономику в 2008 году, например (см. прекрасную книгу Нассима Талеба «Антихрупкость»).

С другой стороны, капитализм не обеспечивает эффективного распределения ресурсов. В теории Адама Смита есть «невидимая рука рынка», но на практике множество факторов эффективному распределению ресурсов препятствуют. Начиная с несправедливого распределения доходов, которое, в свою очередь, способствует появлению олигополий, а то и монополий. Прибавим сюда такой инструмент нетрудового обогащения, как торговля вторичными ценными бумагами (см. фильм «Игра на понижение»). Прибавим чисто политические факторы, ограничивающие и мобильность рабочей силы, и много чего еще...

Капиталистическая утопия и как ее спасти

Капитализм работает не так, как хотелось бы. И, несмотря на художественные истерики Айн Рэнд и ее единомышленников, есть большие сомнения, что капитализм может работать «как надо». Проблема капитализма, по сути, та же, что и проблема социализма: обе идеологии полагают людей рациональными – а мы совсем не таковы (см. исследования Канемана и Тверски).

Но и разница существенна. Капитализм упирает на то, что если человеку дать свободу, общество возьмет и самоорганизуется. Социализм надеется на то, что люди однажды поймут, как надо; что человека нужно ограничить – но что его можно и воспитать. Как хотите, а это мировоззрение (почти по Достоевскому: Бог и дьявол борются, а поле битвы – сердца людей) представляется мне куда менее утопическим.

Чистый социализм предполагает, что будет лучше, если собственность на средства производства перейдет государству, если страна – а то и весь мир – превратятся в одну компанию-коммуну, в которой от каждого берут по способностям и дают по труду. А когда мы не просто ликвидируем несправедливость, но и выйдем на новую стадию в виде коммунизма, давать станут по потребностям, чтобы никто не ушел обиженным.

Можно долго спорить, кто эффективнее – частные топ-менеджеры или государственные управленцы. Я бы даже и согласился с тем, что капитализм эффективнее. Но после очередного кризиса как посмотришь на Эстонию, как вчитаешься в статистику...

Впрочем, в чистом виде ни капитализм, ни социализм не существовали никогда. Капитализм всегда был чем-то ограничен – налоговой системой, антимонопольным законодательством, – а социализм в разных изводах так или иначе полагался на частную инициативу вплоть до кооперативного движения.

Очень странно, говоря «социализм», вспоминать Сталина. История СССР знала несколько очень разных периодов, в том числе сталинское время, но только адски неумный человек станет утверждать, будто социализм 1930-х и социализм 1970-х – это одна и та же система. Менялось всё: властные структуры, технологии, внешнеполитическая ситуация (то же можно сказать о любой стране и любом регионе мира). А помимо СССР были еще Югославия и Китай. КНР – пример прекрасный: реформы Дэн Сяопина, в ходе которых поощрялось «капиталистическое» развитие мелкого и среднего бизнеса, – достойный ответ тем, кто вопит о зле социализма. С другой стороны, есть Швеция и прочая Скандинавия. Была кейнсианская политика президента Рузвельта в Америке, тоже вполне себе с элементами социализма. Да, кейнсианство в 1970-е стало принято поносить, но после кризиса 2008 года стало ясно, что и его хоронить рановато.

Короче говоря, с экономической точки зрения вариантов много. Объединяет их все одно – та самая идея достижения большей справедливости и спасения экономики через «учет и контроль». Потому что далеко не все из нас готовы любить ближнего в экономическом смысле, ибо своя рубашка ближе к телу.

Неосоциализм при Интернете

У нас принято связывать социализм с диктатурой: если государство что-либо контролирует, оно диктует, ограничивает свободы и так далее. Ошибкой было бы думать, что социализм не совместим с правами человека – или что капитализм как-то гарантирует их соблюдение. Если, конечно, не считать, что в список прав человека входит право на отъем денег у населения относительно честными способами.

Ошибкой было бы думать также, что социализм равен захвату власти и насилию. Тут уместно вспомнить британских социалистов Фабианского общества: Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Джон Мейнард Кейнс, Бертран Рассел и иные неглупые люди хотели прийти к социализму постепенно, путем административных реформ.

Хорошо бы понимать также, что с точки зрения Шоу, Уэллса и Кейнса и Сталин, и Рейган, и Мао Цзэдун, и Тэтчер, и Ансипы-Рыйвасы представляют собой экономическое извращение. Да, извращения бывают разные, есть более и менее кровавые. Но это не значит, что одни нормальнее других.

Однако и логика капиталистического общества на практике подталкивает его к развитию и укрупнению социалистических элементов. Любая крупная корпорация работает ведь по социалистическим принципам. Внутри нее есть и план, и диктат, и позднесоветские прелести вроде толпы непонятных менеджеров. То, что корпорации рассредоточены географически, ничего не значит. По сути сегодня существует немало социалистических квазистран часто едва ли не могущественнее иных государств (Эстонии – уж точно).

Более того, если бы СССР продержался еще четверть века, ему помогли бы современные технологии. Советская плановая экономика стала разрушаться начиная с 1970-х в том числе из-за слабых связей между верхами и низами, из-за тотального отсутствия обратной связи, приписок, воровства, отсутствия должного контроля. Топ-менеджеры СССР попросту не справились с функционированием сложнейшего экономического организма.

Но у них не было ни Интернета, ни современных компьютерных мощностей. Если бы сегодня ребята, что сидят наверху, тратили энергию не на грызню между собой и не на тотальную слежку а-ля «1984», а на разработку глобальной экономической системы, которая эффективно распределяла бы ресурсы и снижала бы риск краха (для частей системы и, следовательно, для системы в целом), мы бы построили куда более приличное общество благосостояния в масштабе мировом.

Или, по крайней мере, у нас был бы такой шанс.

Но ребятам, что сидят наверху, выгодно внушать нам, что когда бедные беднеют, а богатые богатеют, это объективная реальность. И что ничего хорошего нет в этом вашем социализме. Эти ребята влюблены в свои зарплаты и виллы. Еще больше они влюблены в себя – элиту мира, соль земли. Вот они и уверяют нас, что социализм давно и прочно мертв.

Не дождетесь.