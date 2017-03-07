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Назван самый опасный цвет такси

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На каждые тысячу машин вероятность попасть в аварию на автомобиле синего цвета на 6,1 случая (или 9%) выше, чем на транспортном средстве желтого цвета.

Об этом сообщили сингапурские, американские и китайские ученые, которые выяснили, какой самый опасный цвет такси. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Segodnya.

Как поясняют специалисты, синие машины менее заметны, чем желтые.

К подобным выводам ученые пришли, анализируя трехлетнюю ежемесячную статистику аварийности машин крупнейшей сети такси в Сингапуре. Ученые отмечают, что их исследование демонстрирует важность выбора цвета автомобилей, которая может позволить снизить затраты на ремонт и количество несчастных случаев.

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