Назван самый опасный цвет такси

Об этом сообщили сингапурские, американские и китайские ученые, которые выяснили, какой самый опасный цвет такси. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Segodnya.

Как поясняют специалисты, синие машины менее заметны, чем желтые.

К подобным выводам ученые пришли, анализируя трехлетнюю ежемесячную статистику аварийности машин крупнейшей сети такси в Сингапуре. Ученые отмечают, что их исследование демонстрирует важность выбора цвета автомобилей, которая может позволить снизить затраты на ремонт и количество несчастных случаев.