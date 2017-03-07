Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

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Кетчуп с черным перцем​

Лидер эстонского рынка соусов, компания Põltsamaa Felix, добавила в свой ассортимент кетчупов новый кетчуп с черным перцем, к созданию которого подтолкнули потребительские привычки молодежи.

​По словам директора по маркетингу Põltsamaa Felix Марека Вийлола, идея создания нового кетчупа с черным перцем возникла благодаря потребительским привычкам молодежи, отмеченным в заведениях быстрого питания.

«Выяснилось, что многие молодые люди перед употреблением обильно сдабривают кетчуп черным перцем, поэтому и мы добавили в наш кетчуп, изготовленный из спелых томатов, добрую порцию черного перца. При этом кетчуп не содержит ни грамма консервантов», — рассказал Вийлол.

В состав кетчупа Felix с черным перцем входит 80 процентов томатного пюре, изготовленного из томатов

Вода «Евгений»

Находящийся в Вырумаа пивоварня Pühajõe выпустила в пивных бутылках питьевую воду «Евгений» («Jevgeni»). «В современном глобализированном и быстро меняющемся мире и для маленьких предприятий важно диверсифицировать продуктовый портфель», - сказал владелец пивоварни Райн Эплер. Как говорится, нельзя держать все яйца в одной корзине, добавил он.

По слова предпринимателя, для производителей пива сложность составляют не только постоянно растущие акцизы и запланированный запрет на рекламу, но и то обстоятельство, что послушные по своей сути эстонцы будут пить меньше пива, поскольку правительство назвало такое поведение правильным и необходимым.

Воду «Евгений» можно приобрести во всех крупнейших и также маленьких магазинах по всей Эстонии.

Черничное варенье

Ассортимент варений Põltsamaa претерпели обновления и пополнились новым черничным вкусом. В новым вареньях меньше сахара и больше ягод.

Foto: Põltsamaa Felix

Фруктовые смути

Бренд Aura выпустил в продажу смути, которые на 100 процентов произведены из фруктов и ягод. Смути продается в литровой семейной упаковке. В смути используются только полностью созревшие фрукты, без добавления сахара и консервантов, в основе смути только созревшие фрукты и ягоды.

В ассортименте три различных вкуса: клубнично-бананово-гранатовый, чернично-яблочный и манго-апельсиновый.