В Таллинне ребенка сбил автобус

Скорая помощь доставила мальчика в больницу, где будут установлены полученные травмы.
Выяснением обстоятельств ДТП занимается полиция.
Примерно в 19 часов полиция получила сообщение, что возле автобусной остановки Solaris автобус сбил 13-летнего мальчика.
Скорая помощь доставила мальчика в больницу, где будут установлены полученные травмы.
Выяснением обстоятельств ДТП занимается полиция.
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