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Фото: самый маленький дом, который продается в Эстонии

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Средняя однокомнатная квартира примерно 30 квадратных метров. А дом в Вырумаа почти в три раза меньше, пишет портал Kodu.

Малюсенький дом находится в Вырумаа, в Козе. Каменный дом с общей площадью 12,3 квадратных метра был построен в 1973 году. Здание находится на участке земли площадью 656 квадратных метров.

Это дачный вариант, но его можно переделать в дом для круглогодичного проживания. В доме сейчас есть прихожая, кухня-жилая комната и веранда. Уборная с выгребной ямой находится во дворе.

Шесть лет назад были установлены новые пластиковые окна. Поменяна также вся проводка. 

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

KV.EE

На участке земли есть теплица и сарай. Также есть огород и плодовые деревья. 

Foto: KV.EE

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдоммаленькийпродажа
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