Центристская партия рассчитывает выставить на продажу свой дом на Тоомпеа в апреле

«В Таллинне продолжаются процедуры по подготовке к продаже, - сообщил BNS во вторник генеральный секретарь партии Яак Ааб. - Город должен передать соответствующие документы в мэрию и в городское собрание, на это потребуется некоторое время. Но я считаю, что это должно произойти где-то в апреле».

Центристская партия для выполнения стоящих перед ней крупных финансовых обязательств решила продать принадлежащий ей объект недвижимости на Тоомпеа. По оценке Ааба, наиболее разумно это сделать вместе с совладельцем недвижимости, городом Таллинном, поскольку можно рассчитывать на более крупную сумму.

По словам Ааба, эксперты оценили участок по адресу Тоом-Рюйтли, 3/5, однако сумму он агентству BNS не назвал. «Я считаю, что названная экспертами сумма была ожидаемой и адекватной», - сказал он.

Эксперты фирмы LVM Kinnisvara, которые по просьбе газеты Postimees, провели свою оценку недвижимости, посчитали, что ее цена составляет по меньшей мере 3 млн евро.

Осенью прошлого года Харьюский уездный суд установил ипотеку на расположенную на Тоомпеа штаб-квартиру Центристской партии в покрытие гарантийных писем, выданных фирме предпринимателя Пааво Петтая, OÜ Midfield, тем самым удовлетворив ходатайство об удовлетворении иска, поданного фирмой Midfield OÜ в арбитражный суд. Для покрытия иска суммой 730 000 евро суд установил ипотеку на принадлежащую партии недвижимость на Тоом-Рюйтли на сумму в 800 680 евро.