Вторник, 7. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

На развитие Второй пехотной бригады Эстонии потратят 90 млн евро1

BNS
BNS
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Министр обороны Маргус Цахкна во вторник посетил расположение Второй пехотной бригады, на развитие которой Министерство обороны намерено выделить в рамках четырехлетней программы развития почти 90 млн евро.

Об этом сообщила BNS пресс-служба Министерства обороны, напомнив, что главным образом для бригады будут приобретены боеприпасы и вооружение, средства управления и связи, транспорт.

По словам Цахкна, вопрос развития Второй пехотной бригады сейчас является центральным для Сил обороны. «В течение четырех ближайших лет для ее развития мы планируем выделить 90 млн евро. В соответствии с недавно одобренным правительством 10-летним планом бригада пополнится еще двумя батальонами, то есть, более чем на 1000 военнослужащих. Мы очень серьезно относимся к развитию Второй бригады», - отметил Цахкна.

По словам министра, особое внимание будет уделено развитию полигона в Нурсипалу. «Отработку обороны Эстонии надо проводить в реальных условиях и в Нурсипалу тренируются все дислоцированные в Южной Эстонии подразделения, в том числе, дружины Кайтселийта, в общей сложности 3000 человек. Развитие полигона в Нурсипалу с точки зрения государственной обороны занимает особо важное место», - скахал Цахкна.

Он подчеркнул, что Министерство обороны не забывает о ценности, которую представляет собой окружающая среда и выразил уверенность, что военные полигоны и природоохранные заповедники успешно продолжат взаимополезную работу.

Министр обороны посетил также размещенное в Нурсипалу военное училище и склады Сил обороны в Луунья.

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