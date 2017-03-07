Об этом сообщила BNS пресс-служба Министерства обороны, напомнив, что главным образом для бригады будут приобретены боеприпасы и вооружение, средства управления и связи, транспорт.

По словам Цахкна, вопрос развития Второй пехотной бригады сейчас является центральным для Сил обороны. «В течение четырех ближайших лет для ее развития мы планируем выделить 90 млн евро. В соответствии с недавно одобренным правительством 10-летним планом бригада пополнится еще двумя батальонами, то есть, более чем на 1000 военнослужащих. Мы очень серьезно относимся к развитию Второй бригады», - отметил Цахкна.

По словам министра, особое внимание будет уделено развитию полигона в Нурсипалу. «Отработку обороны Эстонии надо проводить в реальных условиях и в Нурсипалу тренируются все дислоцированные в Южной Эстонии подразделения, в том числе, дружины Кайтселийта, в общей сложности 3000 человек. Развитие полигона в Нурсипалу с точки зрения государственной обороны занимает особо важное место», - скахал Цахкна.

Он подчеркнул, что Министерство обороны не забывает о ценности, которую представляет собой окружающая среда и выразил уверенность, что военные полигоны и природоохранные заповедники успешно продолжат взаимополезную работу.

Министр обороны посетил также размещенное в Нурсипалу военное училище и склады Сил обороны в Луунья.