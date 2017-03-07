Президент Кальюлайд: НАТО предлагает меры сдерживания в соответствии с ситуацией

Во вторник на пресс-конференции Кальюлайд сказала, что на саммите в Варшаве альянс принял решение предложить свои меры сдерживания в соответствии с оценкой уровня угрозы на восточном фланге НАТО. Альянс всегда реагирует адекватно, подчеркнула президент Эстонии, заверив, что Эстония чувствует себя защищенной.

Кальюлайд добавила, что Соединенные Штаты Америки сохраняют ведущие позиции в НАТО и это еще одна причина, по которой Эстония может чувствовать себя спокойно.

По словам эстонского президента, единственная тема, вызывающая у нее озабоченность — это коммуникация. Она отметила, что в последнее время многие утверждали, будто с безопасностью в регионе Балтийского моря не все в порядке. В то же время, НАТО как гарант мира осуществляет меры сдерживания, соответствующие ситуации.

Как считает Кальюлайд, ситуация в регионе во многом схожа с тем, что происходило во время холодной войны. В то же время, представление о том, что в регионе идет подготовка к чему-то более серьезному, несомненно, не соответствует действительности.