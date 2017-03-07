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Женщина из Ласнамяэ госпитализирована с сильными ожогами

Rus.Postimees.ee
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Из квартиры на улице Маяка в Ласнамяэ сегодня вечером в больницу доставили женщину с ожогами. 

Центр тревоги примерно в 19 часов получил сообщение с улицы Маяка в Таллинне, откуда в больницу была доставлена женщина с ожогами, говорит пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Хелен Ульдрих.

Женщина в сознании и, по предварительным данным, полученные повреждения не опасны для жизни.

Чем вызваны ожоги, пока неизвестно. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и то, как у женщины возникли ожоги.

Сейчас полиция проверила местожительство женщины, также осмотрели квартиру и спасатели.

Пока неизвестно речь идет о несчастном случае или преступлении, на данный момент никаких подозрений предъявлено не было. У женщины, по данным полиции, есть муж и ребенок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбольницаласнамяэожоги
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