Женщина из Ласнамяэ госпитализирована с сильными ожогами

Центр тревоги примерно в 19 часов получил сообщение с улицы Маяка в Таллинне, откуда в больницу была доставлена женщина с ожогами, говорит пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Хелен Ульдрих.

Женщина в сознании и, по предварительным данным, полученные повреждения не опасны для жизни.

Чем вызваны ожоги, пока неизвестно. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и то, как у женщины возникли ожоги.

Сейчас полиция проверила местожительство женщины, также осмотрели квартиру и спасатели.

Пока неизвестно речь идет о несчастном случае или преступлении, на данный момент никаких подозрений предъявлено не было. У женщины, по данным полиции, есть муж и ребенок.