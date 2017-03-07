Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Женские посиделки в студии Postimees

Успешные дамы мужчинам – любите женщин и проявляйте мужские качества даже рядом с независимыми особами!

Елена Поверина
Елена Поверина
toimetaja-saatejuht
/
/
:

Восьмого марта в студии Postimees встретились в прямом эфире главный редактор женского журнала «Яна» Наталья Сааль, дизайнер-модельер Оксана Тандит и меценат Александра Азова. Узнайте, что думают успешные леди о карьере, успехе, мужчинах и Женском дне!

Смотрите видео!

Päevaintervjuu: 8. märts (vene keeles)
Allikas: Postimees

«Если мужчина готов признать, что женщина рядом с ним – это не сервис и не обслуживающий персонал, а профессионал, личность, способная на успех, которой он способен уступить часть своего комфорта и сил, это обернется взаимным успехом», - отметила журналист Наталья Сааль.

«Женщины получили всё, к чему стремились: они успешны в политике, в бизнесе, руководят компаниями. Но в погоне за успехом дамы все чаще забывают о себе и не всегда способны найти баланс», - подчеркнула модельер Оксана Тандит, добавив: «Не забывайте о том, что рядом есть мужчины! Мужчине приятно поддерживать и помогать женщине, если ему на это хотя бы намекнут. Мы разучились обращаться к мужчинам с просьбами».

«Если мужчина и женщина друг друга поддерживают, то получается очень хороший альянс. Это помогает понять твое предназначение и реализовать задуманное», - считает меценат, общественный деятель, бизнес-леди Александра Азова.

Нужна ли женщине карьера?

Дизайнер-модельер Оксана Тандит / фото: Erakogu

Оксана Тандит:  Карьера не придет сама собой, даже если ты занимаешься любимым делом. Карьера – это наука. Нас, детей советского прошлого, азам карьеры не научили. Поэтому прежде всего нужно много вкалывать. 

Помешать карьере может отсутствие средств, инвестиций, невнимание со стороны государства к дизайну и моде, как сфере с большим экспортным потенциалом. При таком раскладе прорыва не будет. В одиночку что-либо строить очень сложно. Нужно бороться с системой, стереотипами и не бояться начинать с нуля.

Александра Азова. FOTO: EERO VABAMÄGI

Александра Азова: Карьера – это система. Многое зависит от места, где ты занимаешься своим делом. Коэффициент полезного действия в разных странах – разный. Поддержки семьи и родных бывает мало. Географическая зависимость тоже существует.

Современный человек утопает в обилии информации, но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Сейчас идет жесткая борьба за место под солнцем. Важно суметь отделить главное от второстепенного.

Я жила в разных странах и могу утверждать, что везде следует ориентироваться на местные реалии.

И помните, что нельзя останавливаться на достигнутом. Если нет мечты, то срабатывает стоп-сигнал. Жизнь застывает на месте, если не к чему стремиться. Инертность не позволяет идти вперед, это скорее путь назад!

Главред журнала "Яна" Наталья Сааль / Erakogu

Наталья Саль: Предназначение женщины – понять свое предназначение. А все остальное – по желанию. Женщины взяли на себя слишком много, а с другой стороны – слишком мало. Слишком много внешних навязанных стереотипов. В успехе главное, чем мы его измеряем. Если собственным счастьем и удовлетворением, то восемь детей или восемь заводов – без разницы, это как барышня решит. Но, с другой стороны, наши дамы слишком мало заглядывают в себя. Главное – получать радость и понимать, что социальный стереотип не имеет значения. В этом случае женщина найдет дорогу к счастью и правильную единицу измерения успеха.

Нужно уметь быть адекватным. При этом я очень уважаю стремление, полет и горящие глаза!

Оксана Тандит: Нужно принять реалии и суметь быть максимально эффективными в этих реалиях. Но если я не получаю удовольствия от этой реальности, нужно менять реалии. Желание изменить реальность – это очень важно. Это безумно сложно, и мало кто хочет брать на себя инициативу в этом деле. Женщины, не бойтесь мечтать! Если мы зависаем на удобных реалиях – это конец!  

8 Марта в прямом эфире: успешные леди – о сложном выборе современной женщины/ фото: Eero Vabamaegi/ Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

Смотрите беседу в записи!  

  • Может ли успешная женщина быть счастливой?
  • В чем измеряется успех в наше время? Какую роль в нем играют мужчины?
  • С какими проблемами сталкивается современная женщина и как их преодолеть?
  • 8 Марта – нужен ли этот праздник дамам?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА8 мартабизнес-ледивыбордизайнержурналисткарьерамодельероксана тандитсемьяуспех
По теме
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

В Международный женский день цветочные магазины переполнены покупателями. Чаще всего мужчины Эстонии покупают розы и тюльпаны. Статистики назвали единственную страну ЕС, где женщин в руководстве предприятий больше, чем мужчин

Статистики назвали единственную страну ЕС, где женщин в руководстве предприятий больше, чем мужчин

Латвия - единственная страна Европейского союза, где, по данным официального статистического агентства Eurostat, более половины руководящих должностей на предприятиях занимают женщины (по последней имеющейся статистике за 2014 год). Виктория Ладынская: проект Домов эстонского языка нельзя доверять MISA – фонд пора закрыть!

Виктория Ладынская: проект Домов эстонского языка нельзя доверять MISA – фонд пора закрыть! 10

«Хорошую идею Домов эстонского языка нельзя отдавать под фонд MISA, который на данный момент себя абсолютно дискредитировал», - заявила в студии Postimees депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL). Куратор проекта языковых домов со стороны Министерства культуры Ольга Сытник возразила: «В фонде работают большие специалисты, у меня нет к ним никаких претензий!»
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
эксклюзив от limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:43
Картина дня: 8 марта, Эстония просит помощи в борьбе с Россией, расправа над звездой эстонского телешоу
14:42
Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты
14:41
На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта
14:36
Десерт за пять минут: нежный рулет
14:34
Концерт скандальной группы "Кровосток" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)
14:33
Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают
14:32
Finnair может отменить ряд рейсов в связи с пятничной забастовкой
14:32
Безвизовый режим ЕС с Грузией начнет действовать с 28 марта
14:30
Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина
14:25
Миксер с семью коллегами призвал к защите сексуальных прав женщин
14:20
Что думают о 8 Марта Грязин, Криштафович, Лаанеотс и другие видные мужчины страны?
14:17
Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!
14:15
Второй язык с детского сада - педагоги за
14:15
Путешественники назвали лучший аэропорт Европы
14:13
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж
14:09
Десять стран, которые отчаянно хотят, чтобы у людей было больше секса
14:07
Успешные дамы мужчинам – любите женщин и проявляйте мужские качества даже рядом с независимыми особами!
14:06
Артур Тальвик вступил в Свободную партию и хочет стать ее председателем
13:53
Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee
13:49
Исследование: почти 80 процентов жителей Эстонии не поддерживают гендерные квоты
Все новости
LimonЦеликом
Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

«Лучшая девушка в СССР»: сексуальное поздравление Ану Саагим с 8 марта восхитит и мужчин, и женщин (видео и галерея)

«Лучшая девушка в СССР»: сексуальное поздравление Ану Саагим с 8 марта восхитит и мужчин, и женщин (видео и галерея)

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала» (1)

14:30
Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина
14:09
Десять стран, которые отчаянно хотят, чтобы у людей было больше секса
13:53
Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee
13:41
12 вещей, которые делают успешные люди в воскресенье вечером
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

14:36
Десерт за пять минут: нежный рулет
14:17
Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!
13:54
Секреты идеального макияжа от Елены Крыгиной
13:32
Галерея: главные эстонские марки показали новые коллекции
SportsЦеликом
Фото: чтобы избежать столкновения с автомобилем местного жителя, Тянак врезался в дерево

Фото: чтобы избежать столкновения с автомобилем местного жителя, Тянак врезался в дерево (2)

Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

7. мар
Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов
ВпрокЦеликом
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии (2)

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

7. мар
Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей (2)
Погода
Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты

Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты

Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией

Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией (4)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта

На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта

Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают

Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают

Культура
Концерт скандальной группы

Концерт скандальной группы "Кровосток" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Самые читаемые
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу
Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»(1)
Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова(2)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(9)
Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него(21)
Bалюта
USD
0,946 EUR
GBP
1,153 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees