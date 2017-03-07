Успешные дамы мужчинам – любите женщин и проявляйте мужские качества даже рядом с независимыми особами!

«Если мужчина готов признать, что женщина рядом с ним – это не сервис и не обслуживающий персонал, а профессионал, личность, способная на успех, которой он способен уступить часть своего комфорта и сил, это обернется взаимным успехом», - отметила журналист Наталья Сааль.

«Женщины получили всё, к чему стремились: они успешны в политике, в бизнесе, руководят компаниями. Но в погоне за успехом дамы все чаще забывают о себе и не всегда способны найти баланс», - подчеркнула модельер Оксана Тандит, добавив: «Не забывайте о том, что рядом есть мужчины! Мужчине приятно поддерживать и помогать женщине, если ему на это хотя бы намекнут. Мы разучились обращаться к мужчинам с просьбами».

«Если мужчина и женщина друг друга поддерживают, то получается очень хороший альянс. Это помогает понять твое предназначение и реализовать задуманное», - считает меценат, общественный деятель, бизнес-леди Александра Азова.

Нужна ли женщине карьера?

Дизайнер-модельер Оксана Тандит / фото: Erakogu

Оксана Тандит: Карьера не придет сама собой, даже если ты занимаешься любимым делом. Карьера – это наука. Нас, детей советского прошлого, азам карьеры не научили. Поэтому прежде всего нужно много вкалывать.

Помешать карьере может отсутствие средств, инвестиций, невнимание со стороны государства к дизайну и моде, как сфере с большим экспортным потенциалом. При таком раскладе прорыва не будет. В одиночку что-либо строить очень сложно. Нужно бороться с системой, стереотипами и не бояться начинать с нуля.

Александра Азова. FOTO: EERO VABAMÄGI

Александра Азова: Карьера – это система. Многое зависит от места, где ты занимаешься своим делом. Коэффициент полезного действия в разных странах – разный. Поддержки семьи и родных бывает мало. Географическая зависимость тоже существует.

Современный человек утопает в обилии информации, но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Сейчас идет жесткая борьба за место под солнцем. Важно суметь отделить главное от второстепенного.

Я жила в разных странах и могу утверждать, что везде следует ориентироваться на местные реалии.

И помните, что нельзя останавливаться на достигнутом. Если нет мечты, то срабатывает стоп-сигнал. Жизнь застывает на месте, если не к чему стремиться. Инертность не позволяет идти вперед, это скорее путь назад!

Главред журнала "Яна" Наталья Сааль / Erakogu

Наталья Саль: Предназначение женщины – понять свое предназначение. А все остальное – по желанию. Женщины взяли на себя слишком много, а с другой стороны – слишком мало. Слишком много внешних навязанных стереотипов. В успехе главное, чем мы его измеряем. Если собственным счастьем и удовлетворением, то восемь детей или восемь заводов – без разницы, это как барышня решит. Но, с другой стороны, наши дамы слишком мало заглядывают в себя. Главное – получать радость и понимать, что социальный стереотип не имеет значения. В этом случае женщина найдет дорогу к счастью и правильную единицу измерения успеха.

Нужно уметь быть адекватным. При этом я очень уважаю стремление, полет и горящие глаза!

Оксана Тандит: Нужно принять реалии и суметь быть максимально эффективными в этих реалиях. Но если я не получаю удовольствия от этой реальности, нужно менять реалии. Желание изменить реальность – это очень важно. Это безумно сложно, и мало кто хочет брать на себя инициативу в этом деле. Женщины, не бойтесь мечтать! Если мы зависаем на удобных реалиях – это конец!

8 Марта в прямом эфире: успешные леди – о сложном выборе современной женщины/ фото: Eero Vabamaegi/ Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

Смотрите беседу в записи!

Может ли успешная женщина быть счастливой?

В чем измеряется успех в наше время? Какую роль в нем играют мужчины?

С какими проблемами сталкивается современная женщина и как их преодолеть?

8 Марта – нужен ли этот праздник дамам?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia