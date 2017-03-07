Украина заручилась поддержкой США в борьбе с агрессией России

"Последовательная практическая поддержка, которую оказывают Соединенные Штаты, позволила Украине достичь существенного прогресса в проведении комплексных социально-экономических преобразований и реформирования сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении МИД Украины, которое цитирует Газета.ru.

Во время беседы Тиллерсон заверил украинского министра, что Соединенные Штаты и "впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма".

В январе 2017 года Тиллерсон, отвечая на вопрос о санкциях против России, сказал, что российская сторона должна нести ответственность за свои поступки. Позже, 9 февраля, уже представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока Крым остается в составе РФ.