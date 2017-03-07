Вадим Белобровцев: 8 марта следует сделать официальным праздником

В середине февраля Рийгикогу принял к рассмотрению предложение дополнить Закон о праздниках и знаменательных датах таким образом, чтобы второй день Пасхи стал государственным праздником и нерабочим днем.

Кроме того, согласно предложению, если национальный или государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, следующий за праздником рабочий день (как правило, понедельник) мог бы считаться нерабочим.

«Похвально, что парламент рассмотрит эту идею – надеюсь, она будет одобрена, и эстонский календарь, мягко говоря, не балующий нас изобилием праздников, пополнится хотя бы еще одним. Второй день Пасхи – праздник практически по всей Европе, так что здесь наша страна представляет собой печальное исключение, – сказал Вадим Белобровцев. – В то же время не стоит на этом останавливаться: нужно всерьез задуматься над тем, чтобы сделать государственным праздником 8 марта – Международный женский день. Население Эстонии и сейчас активно его отмечает, так почему бы не сделать это празднование официальным?».

Организация Объединенных Наций отмечает Международный женский день 8 марта уже с 1975 года.