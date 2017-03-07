Суд: Тартуская тюрьма незаконно сообщила посольству РФ личные данные Устименко

По оценке суда, исправительное учреждение не имело права выдавать сотруднику посольства РФ информацию, содержащую деликатные сведения об Устименко.

Соответствующее решение Тартуский административный суд вынес накануне, не став при этом удовлетворять требование Устименко о возмещении ему материального ущерба в размере 2000 евро, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

В законную силу решение Тартуского административного суда не вступило - в течение 30 дней его можно обжаловать в окружном суде.