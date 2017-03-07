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Ходорковский покинет пост председателя «Открытой России»

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Федеральный совет движения "Открытая Россия" будет переизбран в апреле, Михаил Ходорковский покинет пост председателя движения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России".

"Федеральный совет движения "Открытая Россия" будет переизбран на конференции 15-16 апреля 2017 года", - сказали в пресс-службе, сообщает Интерфакс.

Пресс-служба цитирует слова исполнительного директора Тимура Валеева о том, что Ходорковский, как и обещал на учредительной конференции движения в ноябре 2016 года, покинет пост председателя движения.

"На апрельской конференции будет избран новый председатель. Кандидаты в новый совет предложат свою программу развития движения, которая должна состоять не менее чем из шести пунктов, включая раздел фандрайзинга (привлечения средств для реализации различных проектов)", - добавили в "Открытой России".

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