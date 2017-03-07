Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией», — заявил Маккейн, слова которого цитирует Газета.ru.

Отмечается, что он не привел доказательств «причастности» России к новой публикации WikiLeaks о методах кибершпионажа, которые используются Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

«Нет, конечно, нет, это был кто-то сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты», — заявил он с сарказмом, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Москва может быть причастна к утечке информации.