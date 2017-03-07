Хозяйка решила похоронить четвероногого друга прямо у окон многоэтажки

Прибыв на место событий, полицейские заметили большую «могилу» прямо у квартирных окон. Были вызваны работники Кладбища для животных Citi medību lauki, которые откопали мертвое животное и забрали тело для похорон, передает TVNET.

Стражи порядка посетили квартиру, в которой находилась хозяйка животного. Женщина сказала, что на днях у нее умерла собака, и она попросила соседа похоронить ее во дворе.

Материалы по делу отправлены в Латвийскую продовольственно-ветеринарную службу. Закон предусматривает, что за данное деяние налагается штраф от 7 до 210 евро.

Полиция напоминает, что тело умершего любимца можно похоронить на одном из зарегистрированных кладбищ для животных, а также оставить тело в ветеринарной клинике для утилизации или индивидуальной кремации.