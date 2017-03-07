Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Хозяйка решила похоронить четвероногого друга прямо у окон многоэтажки

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Вечером 6 марта работники Рижской муниципальной полиции отправились в Вецмилгравис, где один из жителей района заметил, что рядом с жилым многоэтажным домом сосед закопал труп животного.

Прибыв на место событий, полицейские заметили большую «могилу» прямо у квартирных окон. Были вызваны работники Кладбища для животных Citi medību lauki, которые откопали мертвое животное и забрали тело для похорон, передает TVNET.

Стражи порядка посетили квартиру, в которой находилась хозяйка животного. Женщина сказала, что на днях у нее умерла собака, и она попросила соседа похоронить ее во дворе.

Материалы по делу отправлены в Латвийскую продовольственно-ветеринарную службу. Закон предусматривает, что за данное деяние налагается штраф от 7 до 210 евро.

Полиция напоминает, что тело умершего любимца можно похоронить на одном из зарегистрированных кладбищ для животных, а также оставить тело в ветеринарной клинике для утилизации или индивидуальной кремации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмногоэтажкапохоронысобакасоседихозяйка
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
вильяндиский стрелок-2
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:06
Сыырумаа: некоторые бизнесмены прячут имущество от бывших жен
09:59
Фото: Наташа Королева привела в ужас фанатов постаревшим лицом
09:58
В сети появилось видеообращение предполагаемого сына убитого брата Ким Чен Ына
09:51
Гороскоп на 8 марта: балуйте себя и близких яркими впечатлениями
09:43
Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»
09:40
Хозяйка решила похоронить четвероногого друга прямо у окон многоэтажки
09:25
Покидающий свой пост канцлер Янар Холм получил премию в размере 16 000 евро
09:21
Галерея: утренний переполох на цветочном рынке в Таллинне
09:16
Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией
08:44
Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова
08:18
На юге США поезд столкнулся с пассажирским автобусом: погибли четверо
08:09
Ходорковский покинет пост председателя «Открытой России»
08:05
8 марта в прямом эфире: успешные леди – о сложном выборе современной женщины
08:03
Суд: Тартуская тюрьма незаконно сообщила посольству РФ личные данные Устименко (1)
07:56
Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover
07:38
Вадим Белобровцев: 8 марта следует сделать официальным праздником
07:28
Оппозиция раскритиковала план Урмаса Рейнсалу по оптимизации деятельности правительства
07:12
Украина заручилась поддержкой США в борьбе с агрессией России (2)
07:00
Интернет-мошенник торговал от имени известного мотогонщика
22:29
Женщина из Ласнамяэ госпитализирована с сильными ожогами
Все новости
LimonЦеликом
Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет

Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет (2)

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле (9)

09:59
Фото: Наташа Королева привела в ужас фанатов постаревшим лицом
09:51
Гороскоп на 8 марта: балуйте себя и близких яркими впечатлениями
09:43
Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»
7. мар
Женщина, застуканная мужем, выдала любовника за насильника
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет!

Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет! (1)

7. мар
В груди и лицах женщин стало больше жира
7. мар
Врачи опровергли мифы о похудательных свойствах белка
7. мар
В финскую детскую коробку добавят смазку
7. мар
Четыре ошибки родителей, которые могут воспитать у ребeнка нездоровое отношение к еде
SportsЦеликом
Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

7. мар
Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
ВпрокЦеликом
Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии (2)

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей

Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей (2)

7. мар
Назван самый опасный цвет такси
Погода
Живодеры убили носорога в зоопарке и отрезали бензопилой его рог

Живодеры убили носорога в зоопарке и отрезали бензопилой его рог (2)

Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией

Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией

Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова

Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея: утренний переполох на цветочном рынке в Таллинне

Галерея: утренний переполох на цветочном рынке в Таллинне

Центристская партия рассчитывает выставить на продажу свой дом на Тоомпеа в апреле

Центристская партия рассчитывает выставить на продажу свой дом на Тоомпеа в апреле

Культура
Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Самые читаемые
Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова
Галерея: утренний переполох на цветочном рынке в Таллинне
Жена Евгения Осиновского: я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза(1)
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(2)
Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Bалюта
USD
0,946 EUR
GBP
1,153 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees