Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Дипломаты шести стран обратились к сенату США с просьбой помочь им бороться с российским вмешательством, включающим в себя кибератаки. 

В обращении Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина и Грузия также настаивают на том, что санкции в отношении России в ближайшее время отменять нельзя, сообщает Reuters.  

«До тех пор, пока Россия не уйдет с украинской земли, санкции ослаблять нельзя. Их нужно усилить», - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В ответ на просьбу в ходе заседания комитета Конгресса США сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил выделить из госбюджета средства на предотвращение последствий политики России. Он назвал это важным шагом для США, сообщает CNN.

«Чем безопаснее вы себя чувствуете, тем безопаснее нам сказал Грэм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгрузиядипломатыкибератакилатвиялитвапавел климкинпольшасшаукраинаэстония
Limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:40
Исследование: размер груди влияет на количество покупок
11:36
Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь
11:33
Экономист: неравенство в зарплатах мужчин и женщин не связано с гендерной дискриминацией
11:25
Швейцарский журналист: море цветов на 8 Марта в России - сродни продаже индульгенций (1)
11:22
Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
11:18
Вам здесь рады: история поселения для людей с инвалидностью Маарья Кюла
11:14
Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ
11:11
Десять преимуществ коричневого риса
11:07
В загсах с волнением ждут реформы уездных центров
11:01
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией
10:57
Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной актрисы
10:49
Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости
10:42
Видео: Департамент полиции и погранохраны поздравил женщин с 8 Марта романтической песней (1)
10:28
Большая галерея: 100 лет назад началась Февральская революция (1)
10:27
Дмитрий Шутов: археологи-любители копают глубоко
10:25
Всех красоток с 8 Марта!
10:24
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Прагу за 130 евро!
10:17
Работу комиссии по транзиту восстановят спустя семь лет
10:06
Сыырумаа: некоторые бизнесмены прячут имущество от бывших жен
09:59
Фото: Наташа Королева привела фанатов в ужас своим постаревшим лицом
Все новости
LimonЦеликом
Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной актрисы

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной актрисы

Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек

Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек

11:36
Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь
10:49
Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости
09:59
Фото: Наташа Королева привела фанатов в ужас своим постаревшим лицом
09:51
Гороскоп на 8 марта: балуйте себя и близких яркими впечатлениями
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет!

Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет! (1)

11:40
Исследование: размер груди влияет на количество покупок
11:11
Десять преимуществ коричневого риса
10:25
Всех красоток с 8 Марта!
7. мар
В груди и лицах женщин стало больше жира
SportsЦеликом
Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

7. мар
Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты
ВпрокЦеликом
Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии (2)

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей

Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей (2)

7. мар
Назван самый опасный цвет такси
Погода
Живодеры убили носорога в зоопарке и отрезали бензопилой его рог

Живодеры убили носорога в зоопарке и отрезали бензопилой его рог (2)

Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией

Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией

Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова

Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея: утренний переполох на цветочном рынке в Таллинне

Галерея: утренний переполох на цветочном рынке в Таллинне

Центристская партия рассчитывает выставить на продажу свой дом на Тоомпеа в апреле

Центристская партия рассчитывает выставить на продажу свой дом на Тоомпеа в апреле

Культура
Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Самые читаемые
Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова(1)
Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(4)
Хозяйка решила похоронить четвероногого друга прямо под окнами многоэтажки
Галерея: утренний переполох на цветочном рынке в Таллинне
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Bалюта
USD
0,946 EUR
GBP
1,153 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees