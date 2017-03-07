Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией

В обращении Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина и Грузия также настаивают на том, что санкции в отношении России в ближайшее время отменять нельзя, сообщает Reuters.

«До тех пор, пока Россия не уйдет с украинской земли, санкции ослаблять нельзя. Их нужно усилить», - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В ответ на просьбу в ходе заседания комитета Конгресса США сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил выделить из госбюджета средства на предотвращение последствий политики России. Он назвал это важным шагом для США, сообщает CNN.

«Чем безопаснее вы себя чувствуете, тем безопаснее нам сказал Грэм.