Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Примечательно, что ранее в марте россиянин уже дважды признавался лучшим игроком дня, пишет gazeta.ru.
Добавим, что второй звездой был назван нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, третьей — вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. В домашнем матче регулярного чемпионата лиги с «Нью-Джерси» (2:0) он оформил шатаут.
Примечательно, что ранее в марте россиянин уже дважды признавался лучшим игроком дня, пишет gazeta.ru.
Добавим, что второй звездой был назван нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, третьей — вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.
Существенно дополнено!
Женские посиделки в студии Postimees в 11.00!
Добавлено видео!
Полиция ждет информацию от потерпевших
35 человек были госпитализированы!
«Надеюсь, у меня больше не будет поводов получать награды»
Денег нет, идеи туманны
Коллеги сотрудницы Statoil: она хорошо владеет русским языком!
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость