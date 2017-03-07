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Вам здесь рады: история поселения для людей с инвалидностью Маарья Кюла

Мария Забурдаева
Мария Забурдаева
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Уже более пятнадцати лет в Пылвамаа работает поселение для людей с интеллектуальными нарушениями Маарья Кюла. Корреспондент Rus.Postimees съездил в деревню Маарья и узнал, как устроен быт 38 особенных молодых людей и в чем они нуждаются.

История Маарья Кюла началась в 1994 году, когда тартуский психиатр Анне Даниэль-Карлсе основала школу Маарья для детей с особыми потребностями.

Школа развивалась стремительно: спустя пару лет ее педагоги и родители облюбовали хутор Хаавассаар в Пылвамаа. С одной стороны - лес, с другой - живописная река Ахья. Чем не место для проведения летних лагерей? Размышления о будущем детей привели к идее открыть не просто летний лагерь, а место для круглогодичного проживания людей с ментальными нарушениями. Так в 2001 году появилось Маарья Кюла.

Маарья Кюла/ Мария Забурдаева

Основная идея создателей деревни Маарья — не просто обеспечить особенных молодых людей крышей над головой. Гораздо важнее дать им возможность для социализации, развития и труда. По аналогии с жизнью человека без особенностей, молодые люди учатся жить без матерей и отцов. Многие из них время от времени навещают родителей, но, как показывает практика, Маарья Кюла становится для них настоящим домом. Здесь молодые люди ходят в школу, заводят друзей, обучаются ремеслу и даже зарабатывают свои первые деньги.

Обычный день в деревне Маарья начинается с завтрака, затем учеба, работа в мастерских, деревенские хлопоты. Учебный модуль протяженностью в три года выстроен следующим образом: две трети времени отведено на садоводство, работу по дереву и ткацкое ремесло; оставшаяся треть - на общеобразовательные предметы. В их числе языки, история, математика, право, экономика. В летнее время постояльцы самостоятельно выращивают в огороде овощи и фрукты. Затем из собранных продуктов под присмотром старших готовится еда. Вечернее время отведено на культурную программу: ребята смотрят фильмы, посещают мероприятия, отмечают праздники.

Работа в мастерских в Маарья Кюла — это не просто способ людей с интеллектуальными нарушениями развить творческие навыки и мелкую моторику. Благодаря поддержке Европейского социального фонда поделки и утварь, сделанные в стенах Маарья Кюла, выставляются на продажу в тартуском торговом центре Lõunakeskus. Деньги, вырученные с продажи ремесленных изделий, уходят на гонорары самим ремесленникам и внутренние расходы.

Политика финансового поощрения также применяется по отношению к сотрудникам. Маарья Кюла не является кэмпхиллом (поселением для людей с инвалидностью, где работа осуществляется на волонтерских началах — прим. авт.), работающие здесь люди получают оклад, имеют выходные и отпуска. Один из принципов философии Маарья Кюла заключается в отсутствии социальной иерархии. Социальные работники, педагоги и жители деревни общаются на равных.

Сейчас в Маарья Кюла на постоянной основе проживают 38 молодых людей. Помимо загородного проживания, для людей с интеллектуальными нарушениями предусмотрено жилье в Тарту. Работники Маарья Кюла снимают им квартиры и помогают с поиском работы. Менеджер по развитию Хукко Лаанойя не без гордости рассказывает: “Самое большое достижение за последнее время — один из постояльцев устроился работать грузчиком в Rimi. Большая для всей деревни новость!”

Танель (по просьбе родителей имена жителей Маарья Кюла изменены. - прим. авт.) живет в деревне Маарья со времен ее основания. Он не помнит, сколько ему лет, но помнит имена всех своих друзей и приятелей. На вопрос, как много друзей он завел в Маарья Кюла, Танель начинает энергично сгибать пальцы — пальцев рук едва хватает. Он признается, что в будущем мечтает стать пожарным и спасать людей из огня.

Танель/ Мария Забурдаева

Марк живет в Маарья Кюла шесть-семь лет. Он рассказывает, что находясь здесь, он чувствует себя по-настоящему счастливым. Марк мечтает однажды отказаться от инвалидного кресла. Будучи здоровым, он хочет заработать много денег, регулярно посещать вечеринки и танцевать.

Марк/ Мария Забурдаева

Кристиан живет в Маарья Кюла несколько лет. Здесь она успешно совмещает учебу и работу: до занятий Кристиан помогает персоналу с уборкой. Ей нравится готовить вафли и слушать эстонскую музыку. В числе любимчиков — Отт Лепланд, представлявший Эстонию на Евровидении 2012. Посетить его концерт — большая мечта Кристиан.

Кристиан/ Мария Забурдаева

В основном у молодых людей в деревне Маарья есть родители, которые делают ежемесячные взносы за проживание. Но знать своих родителей и получать от них финансовую поддержку повезло не всем. Для этого руководители Маарья Кюла создали фонд Сергея (фонд носит имя одного из постояльцев деревни), направленный на покрытие расходов осиротевших жителей деревни Маарья.

Если вы хотите помочь молодым людям обрести свой дом и самих себя, вы можете сделать пожертвование:

SA Maarja Küla

EE692200221016750806

Swedbank

Selgitus: Sergei fond

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАинвалидыобразование
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