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Швейцарский журналист: море цветов на 8 Марта в России - сродни продаже индульгенций

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Одаривание женщин цветами на 8 Марта в России - довольно "противоречивая традиция", считает журналист швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе. Перевод статьи приводит портал Inopressa.ru.

"С приходом марта мужчины во многих странах бывшего соцлагеря ходят по улицам с затравленным взглядом. Причина - Международный женский день, - рассказывает автор. - Этот праздник был введен по инициативе социалистов и потому считался важным событием в государствах Восточного блока. В большинстве из них, и особенно в России, так и осталось: то ли по традиции, то ли из-за диктата общества мужчины обязаны 8 марта заваливать женщин цветами".

"Так, супруг дарит супруге пышный букет, влюбленный молодой человек вручает любимой розы, а начальник своим подчиненным женского пола - более нейтральные растения, - утверждает Трибе. - Но в Советском Союзе женщины были вовлечены в трудовую деятельность наравне с мужчинами и, помимо этого, должны были выполнять всю домашнюю работу, так что мартовские церемонии являются сомнительной традицией. А на фоне того, что в России насилие в семье - серьезная и большая проблема, ежегодное море цветов можно, хоть это и цинично, интерпретировать как торговлю индульгенциями".

Россия является одним из крупнейших рынков сбыта цветов в мире, и, даже несмотря на экономический кризис, продажи цветов растут. По данным агентства BusinesStat (Москва), в 2010 году "каждый из 143 млн россиян купил около 11 цветков. Если эта тенденция продолжит нарастать, к в 2019 году это количество удвоится", пишет журналист.

"Вообще, любовь россиян к цветам коренится в русской любви ко всему яркому и блестящему, что по западным меркам считается безвкусицей. Однако эта любовь вполне понятна по причине долгой зимы с ее тусклыми красками, трудного быта и серости большинства постсоветских городов", - комментирует автор. 

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