Экономист: неравенство в зарплатах мужчин и женщин не связано с гендерной дискриминацией

В 2014 году женщины получали за час работы в среднем на 1,5 евро меньше мужчин. Разница в оплате труда почти в 50 центов объясняется тем, что мужчины работали на более высокооплачиваемых должностях, а разница почти в евро была связана с тем, что на одинаковых с женщинами должностях мужчины зарабатывали больше женщин.

Как отмечает Оя, разница в зарплатах может быть меньше, если решить проблемы, препятствующие нормальному функционированию рынка. Например, улучшить условия ухода за детьми, чтобы матерям не приходилось много времени проводить с ними дома.

«Причин разницы в зарплатах мужчин и женщин на самом деле много и они очень разные, и далеко не всегда связаны с гендерным неравноправием», - подчеркнул Каспар Оя.

По его словам, преднамеренное гендерное неравноправие невыгодно в первую очередь работодателям, поскольку им из своего кармана приходится оплачивать разницу в зарплатах мужчин и женщин.

«Различие в зарплатах по половому признаку работодателю обходится в среднем в 3000 евро в год, поскольку именно на такую сумму ему приходится платить различных налогов, учитывая расходы на по-разному оплачиваемую работу мужчин и женщин на одинаковых рабочих местах», - написал экономист.

Он добавил, что хотя разрыв в зарплатах в Эстонии велик, все же есть позитивные примеры равного обращения в этой сфере. Так, недавно обнародованные статистической службой Евростат данные по Эстонии указывают на то, что 42 процента руководителей предприятий с числом работников не менее 10, за исключением аграрного сектора и публичного администрирования, - женщины. Это один из самых высоких в Европе показателей, отметил Оя.