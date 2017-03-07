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Данные по Эстонии: названы должности, на которых женщины зарабатывают больше мужчин

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В Эстонии немного должностей, на которых средняя почасовая оплата труда брутто у женщин выше, чем у мужчин, но все-таки они есть, пишет Tarbija24.

По данным Департамента статистики, в 2015 году гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии составлял 22 процента, что означает, что почасовая оплата труда у женщин на одну пятую меньше, чем у мужчин. В честь Международного женского дня Департамент статистики назвал должности, на которых женщины зарабатывают больше мужчин.

Лучше всего живется занятым в сфере рекламы и связей с общественностью женщинам-руководителям, чья почасовая оплата труда на одну четвертую больше, чем у коллег-мужчин. Также высокую позицию в рейтинге занимают женщины-руководители из сферы общепита (владелицы баров, кафе и т.д.). Их почасовая оплата труда на одну пятую больше, чем у мужчин.

Женщины, работающие водителями автобусов и трамваев, зарабатывают на 12 процентов больше коллег-мужчин. Почасовая оплата труда дам, связанных по работе с оказанием разного рода бизнес-услуг, на восемь процентов больше, чем у занимающих ту же должность мужчин.

Почасовая оплата труда женщин-секретарей и помощниц начальников на семь процентов больше, чем у их коллег противоположного пола.

Смотрите график!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдепартамент статистикиженщинызарплатамеждународный женский деньмужчины
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