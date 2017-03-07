Банк Эстонии в начале апреля выпустит новую купюру достоинством в 50 евро

«Все торговые предприятия должны принять вводимые в оборот деньги и если необходимая подготовка к переходу на новые купюры еще не проведена, то сейчас самое время этим заняться, - напомнил заведующий отделом наличности Банка Эстонии Райт Роосвеэ в пресс-релизе. - Новые купюры необходимо будет принять и в случае, если технические обновления для этого не проведены, или оборудование для идентификации банкнот еще не приобретено. Подлинность всех купюр можно распознать и на ощупь, это доступно как профессионалам в обращении с деньгами, так и обычным пользователям, всем людям».

Внешне дизайн банкнот изменился незначительно. Цветовая гамма и размер остались прежними. Изменилась лишь подпись президента ЕЦБ — теперь это автограф нынешнего председателя банка Марио Драги. Кроме того, надпись «евро» теперь будет выполнена не только латинским и греческим шрифтом, но и кириллицей в связи со вступлением в ЕС Болгарии в 2007 году. А аббревиатура «ЕЦБ» будет указана не на пяти языках, как раньше, а на десяти.

Главной целью обновления банкноты было усиление элементов защиты, так как «полтинники», как и «двадцатки», подделывают чаще остальных. На новых банкнотах достоинством 50 евро появится портрет героини древнегреческой мифологии — Европы. Ее изображение можно будет увидеть в виде водяного знака, а также на голографической вертикальной полосе. Еще один отличительный знак — цифра 50 в нижнем левом углу будет менять свой цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона.

Новая купюра достоинством в 50 евро выйдет в обращение 4 апреля.