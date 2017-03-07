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Канцлер Австрии высказался за урезание помощи ЕС странам-членам, отказывающимся принимать беженцев

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Канцлер Австрии Кристиан Керн пообещал в опубликованном в среду интервью немецкой газете Die Welt, что страна выступит за урезание финансирования стран - членов Евросоюза, которые будут отказываться от участия в приеме беженцев, пишет Deutsche Welle.

"Если некоторые страны продолжат последовательно игнорировать решение миграционного вопроса или будут заниматься налоговым демпингом за счет соседей, то они не должны больше в будущем получать транши в многомиллиардном размере из Брюсселя", - считает Керн.

Глава правительства Австрии также указал на то, что многие члены ЕС ожидают от других стран сообщества солидарности в том, что касается экономического развития, укрепления безопасности, или по вопросу санкций против России. "Выборочная солидарность должна вести к выборочным выплатам. Мы вынесем эту тему на обсуждение в Брюсселе", - подчеркнул Керн.

Ранее с похожим предложением выступил кандидат в канцлеры ФРГ, представитель СДПГ Мартин Шульц.

Ранее страны Евросоюза договорились к сентябрю 2017 года распределить между собой 98 тыс. беженцев. Пока удалось распределить 13,5 тыс.мигрантов, отмечает Die Welt. Так, Польша пока не приняла ни одного беженца при обязательстве разместить у себя 6182 человека, в Чехию допустили 12 мигрантов из запланированного числа 2679.

В то же время, по данным на 2015 год, восточноевропейские государства являются крупнейшими получателями субсидий ЕС - Польша (9,5 млрд евро), Чехия (5,7 млрд евро), Румыния (5,2 млрд евро) и Венгрия (4,6 млрд евро). Австрия входит в число стран, которые вносят в общеевропейский бюджет больше, чем получают обратно. Вена ежегодно выплачивает 851 млн евро. Лидер по этому показателю - Германия, перечисляющая в европейскую казну 14,3 млрд евро.

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