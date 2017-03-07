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Китай предложил КНДР приостановить ракетные испытания и пойти на компромисс с США

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Руководство КНР предложило Северной Корее приостановить испытания ракет и развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает NEWSru со ссылкой на BBC.

По словам главы китайского МИДа, обстановка на Корейском полуострове напоминает ситуацию с двумя ускоряющимися поездами, идущими навстречу друг другу. И ни один из них не готов уступить дорогу.

Ван И отметил, что взаимное прекращение испытаний станет первым шагом к ослаблению напряженности и возобновлению переговоров.

В Пекине полагают, что Пхеньян может приостановить испытания, а США и Сеул в ответ на это откажутся от ежегодных военных учений в регионе, которые так нервируют северокорейских коммунистов.

Впрочем, предложение Китая вряд ли реализуемо. Совместные маневры США и Южной Кореи проводятся на протяжении 20 лет, а неоднократные требования Пхеньяна прекратить демонстрацию силы игнорировались.

КНДР в ночь на 6 марта произвела пуск ракет с полигона Тонгчанг-ри, где находится ракетная база. Несколько реактивных снарядов, пролетев около 1 тысячи километров, упало в Японском море. По информации агентства Yonhap, в заявлении объединенного комитета начальников штабов Сеула говорится, что снаряд мог быть межконтинентальной баллистической ракетой, способной достичь территории США.

Позже северокорейское агентство KCN сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал запуск четырех ракет. Учения проводились с целью проверки возможностей для удара по американским базам в Японии, передает РБК.

После этих испытаний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп заявили о дестабилизации обстановки в регионе. Более того, Соединенные Штаты приступили к размещению в Южной Корее комплексов THAAD. Эти системы ПРО созданы для перехвата и уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности. Данные меры вызвали недовольство у Китая и России, которые пообещали «ответить» американцам.

Среди южнокорейцев тоже далеко не все одобряют размещение в своей стране комплексов THAAD. Жители тех районов, где будут дислоцированы системы ПРО, обеспокоены тем, что могут стать главными мишенями для Пхеньяна.

Совет Безопасности ООН высказал озабоченность политикой Пхеньяна. Там подчеркнули, что подобные действия КНДР увеличивают напряженность в регионе и риск развертывания региональной гонки вооружений. Кроме того, члены СБ ООН отмечали, что в связи с запусками Совбез «может принять дополнительные серьезные меры» в виде новых санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Кремля, пуски ракет ведут к росту напряженности в регионе.

На следующей неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с официальным визитом Южную Корею, Японию и Китай, чтобы обсудить сложившееся положение «из-за провокационных действий» Пхеньяна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трамписпытанияким чен ынкитайкндроонСиндзо Абэсша
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