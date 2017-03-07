Исследование: почти 80 процентов жителей Эстонии не поддерживают гендерные квоты

Из 795 респондентов 63 процента поддержали облегчение женщинам доступа к руководящим позициям, но гендерные квоты поддержали только 24 процента, тогда как против них высказались 76 процентов.

«Как показывают результаты, по мнению людей, следует предпринимать шаги в направлении гендерного равноправия, то есть в какой-то мере люди считают так называемую позитивную дискриминацию нужной обществу, - сказал аналитик института Арт Йохансон. - В то же время политика равноправия должна быть достаточно сбалансированной, поскольку введение гендерных квот может вызвать в обществе сильное противостояние».

Согласно исследованию, традиционные гендерные роли считает важными до половины респондентов. 50 процентов согласились с утверждением, что «главным добытчиком в семье должен быть мужчина». 45 процентов согласились с утверждением, что «в целом мужчины лучше женщин подходят на роль лидера в политике и предпринимательстве».

За так называемую позитивную дискриминацию и в какой-то мере против традиционных гендерных ролей высказалось больше женщин, чем мужчин. По-разному ответили эстонцы и русскоязычные жители страны. 72 процента русскоязычных считают, что главным добытчиком в семье должен быть мужчина, а среди эстонцев так считает 45 процентов. 56 процентов русскоязычных считает, что мужчины лучше подходят на роль лидера, тогда как среди эстонцев так считают 43 процента. В то же время русские несколько лучше относятся к повышающими гендерное равенство мерам. 68 процентов русскоязычных считают, что следует облегчить женщинам доступ к руководящим должностям (среди эстонцев так считают 62 процента), а 29 процентов поддержали гендерные квоты (среди эстонцев 23 процента).

Опрос по заказу Института общественных исследований провела с 19 по 31 января фирма Turu-Uuringute AS, в ней приняли участие 795 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.

НКО Институт общественных исследований основан в январе 2016 года. Это аналитический центр, который исследует и анализирует происходящие в эстонском обществе социальные процессы.