Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Исследование: почти 80 процентов жителей Эстонии не поддерживают гендерные квоты

BNS
BNS
/
/
:

Институт общественных исследований провел в январе опрос, посвященный отношению жителей Эстонии к гендерному равноправию.

Из 795 респондентов 63 процента поддержали облегчение женщинам доступа к руководящим позициям, но гендерные квоты поддержали только 24 процента, тогда как против них высказались 76 процентов.

«Как показывают результаты, по мнению людей, следует предпринимать шаги в направлении гендерного равноправия, то есть в какой-то мере люди считают так называемую позитивную дискриминацию нужной обществу, - сказал аналитик института Арт Йохансон. - В то же время политика равноправия должна быть достаточно сбалансированной, поскольку введение гендерных квот может вызвать в обществе сильное противостояние».

Согласно исследованию, традиционные гендерные роли считает важными до половины респондентов. 50 процентов согласились с утверждением, что «главным добытчиком в семье должен быть мужчина». 45 процентов согласились с утверждением, что «в целом мужчины лучше женщин подходят на роль лидера в политике и предпринимательстве».

За так называемую позитивную дискриминацию и в какой-то мере против традиционных гендерных ролей высказалось больше женщин, чем мужчин. По-разному ответили эстонцы и русскоязычные жители страны. 72 процента русскоязычных считают, что главным добытчиком в семье должен быть мужчина, а среди эстонцев так считает 45 процентов. 56 процентов русскоязычных считает, что мужчины лучше подходят на роль лидера, тогда как среди эстонцев так считают 43 процента. В то же время русские несколько лучше относятся к повышающими гендерное равенство мерам. 68 процентов русскоязычных считают, что следует облегчить женщинам доступ к руководящим должностям (среди эстонцев так считают 62 процента), а 29 процентов поддержали гендерные квоты (среди эстонцев 23 процента).

Опрос по заказу Института общественных исследований провела с 19 по 31 января фирма Turu-Uuringute AS, в ней приняли участие 795 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.

НКО Институт общественных исследований основан в январе 2016 года. Это аналитический центр, который исследует и анализирует происходящие в эстонском обществе социальные процессы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгендерного равноправиягендерное равенствогендерные квотырусскоязычные жители
limon.ee
krasotka.ee
эксклюзив от limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:43
Картина дня: 8 марта, Эстония просит помощи в борьбе с Россией, расправа над звездой эстонского телешоу
14:42
Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты
14:41
На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта
14:36
Десерт за пять минут: нежный рулет
14:34
Концерт скандальной группы "Кровосток" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)
14:33
Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают
14:32
Finnair может отменить ряд рейсов в связи с пятничной забастовкой
14:32
Безвизовый режим ЕС с Грузией начнет действовать с 28 марта
14:30
Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина
14:25
Миксер с семью коллегами призвал к защите сексуальных прав женщин
14:20
Что думают о 8 Марта Грязин, Криштафович, Лаанеотс и другие видные мужчины страны?
14:17
Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!
14:15
Второй язык с детского сада - педагоги за
14:15
Путешественники назвали лучший аэропорт Европы
14:13
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж
14:09
Десять стран, которые отчаянно хотят, чтобы у людей было больше секса
14:07
Успешные дамы мужчинам – любите женщин и проявляйте мужские качества даже рядом с независимыми особами!
14:06
Артур Тальвик вступил в Свободную партию и хочет стать ее председателем
13:53
Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee
13:49
Исследование: почти 80 процентов жителей Эстонии не поддерживают гендерные квоты
Все новости
LimonЦеликом
Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

«Лучшая девушка в СССР»: сексуальное поздравление Ану Саагим с 8 марта восхитит и мужчин, и женщин (видео и галерея)

«Лучшая девушка в СССР»: сексуальное поздравление Ану Саагим с 8 марта восхитит и мужчин, и женщин (видео и галерея)

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала» (1)

14:30
Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина
14:09
Десять стран, которые отчаянно хотят, чтобы у людей было больше секса
13:53
Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee
13:41
12 вещей, которые делают успешные люди в воскресенье вечером
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

14:36
Десерт за пять минут: нежный рулет
14:17
Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!
13:54
Секреты идеального макияжа от Елены Крыгиной
13:32
Галерея: главные эстонские марки показали новые коллекции
SportsЦеликом
Фото: чтобы избежать столкновения с автомобилем местного жителя, Тянак врезался в дерево

Фото: чтобы избежать столкновения с автомобилем местного жителя, Тянак врезался в дерево (2)

Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

7. мар
Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов
ВпрокЦеликом
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии (2)

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

7. мар
Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей (2)
Погода
Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты

Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты

Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией

Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией (4)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта

На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта

Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают

Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают

Культура
Концерт скандальной группы

Концерт скандальной группы "Кровосток" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Самые читаемые
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу
Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»(1)
Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова(2)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(9)
Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него(21)
Bалюта
USD
0,946 EUR
GBP
1,153 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees