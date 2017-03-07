Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Артур Тальвик вступил в Свободную партию и хочет стать ее председателем

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Артур Тальвик, который до сих пор состоял во фракции Свободной партии, оставаясь беспартийным, вступил в партию и выдвинул свою кандидатуру в ее председатели.

«По желанию многих членов Свободной партии и близких к ней людей и по собственной воле я сегодня вступил в партию. Поскольку сегодня Международный женский день, считаю нужным добавить, что получил на это разрешение от своей жены, если не сказать больше. А теперь я выдвигаю свою кандидатуру в председатели», - сообщил Тальвик в социальных сетях.

По словам Тальвика, он долго откладывал вступление в партию, поскольку боялся, что Свободная партия может стать партией в худшем смысле этого слова. «До сих пор этого не произошло, но это может произойти, если ее члены войдут в зону комфорта и не станут ни во что вмешиваться. Я хочу вмешиваться», - отметил Тальвик.

«Я долгое время носил знак Свободной партии несмотря на то, что моего имени не было в регистре членов партии. Сегодня я хочу в полной мере вступить в Свободную партию, чтобы вместе еще увереннее строить в Эстонии настоящее гражданское общество, где свободные люди и их сообщества формируют наше благосостояние, - заявил Тальвик. - В сильном гражданском обществе партии являются носителями политических идей, а не стоящими над прочим обществом организациями власти».

По мнению Тальвика, мировоззрение Свободной партии - либеральный консерватизм. «Это исконно эстонское мировоззрение, где душа человека берет подпитку с земли, леса и моря, а для успеха применяются самые новые и умные решения, - сказал он. - Это взгляд на мир граждан, которые действуют в сильных сообществах и сами справляются с проблемами. Оно предполагает меньшее вмешательство государственного аппарата в повседневную жизнь и большее доверие к людям. Для носителей этого мировоззрения важно, чтобы в Эстонии говорили на эстонском. Будем европейцами, но останемся эстонцами».

«Либеральный консерватизм учитывает, что мир вокруг нас меняется и что мы должны найти способ справляться с проблемами в быстро меняющемся мире. Нас ждет четвертая индустриальная революция, простые рабочие места станут быстро исчезать, - отметил Тальвик. - Мы должны вместе найти способ изменить трудовую и социальную политику Эстонии и отношение к роли государству в целом, чтобы технологический прогресс стал для Эстонии шансом века, а не причиной социальных беспорядков и бедности».

Тальвик обещал выступить с более основательным программным заявлением в течение пары недель.

Кроме Тальвика о намерении стать председателем Свободной партии заявил также внутренний оппозиционер партии Евгений Криштафович.

Пленарное собрание Свободной партии пройдет 23 апреля.

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