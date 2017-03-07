Второй язык с детского сада - педагоги за

По словам участницы круглого стола доцента гуманитарных наук Таллиннского университета Мерле Юнг, потенциал детей к изучению языков в раннем возрасте до сих пор по-настоящему не реализован. «Тем не менее раннее изучение языков очень положительно влияет на детей: у них быстро развиваются социальные навыки и память, они становятся с детства более открытыми к другим языкам и культурам. Кроме того, им лучше дается изучение и последующих языков», - рассказала Мерле Юнг.

Согласно опросу, проведенному Таллиннским объединением руководителей дошкольных учреждений, более всего родители хотели бы, чтобы их ребенок изучал в детском саду английский (70%) или русский языки (54%). В русских же детских садах изучение иностранного языка (эстонского) уже практикуется, но пространства для развития еще много.

«Если говорить о системе языкового погружения: полного, частичного или двустороннего, - то здесь проблем нет. Это система себя полностью оправдала. Другой вопрос в обычных детсадовских группах, куда приходит учитель эстонского 2 раза в неделю. Здесь надо думать, как поддержать детей и развитие языка, чтобы это не оказалось тратой ресурсов и учителей, и детей», - обрисовала ситуацию руководитель языкового погружения в фонде Innove Наталья Мялицина.

По словам инициатора круглого стола Аннелы Оясте, имеет смысл отдельно собраться с педагогами русскоязычных детских садов, чтобы разработать варианты языкового обучения, которые приносили бы результаты и не мешали бы освоению родного языка.

«Мы против насильственного обучения языку. Мы за то, чтобы изучение языка доставляло удовольствие. И если будет разработан метод, при котором дети смогут играючи овладеть иностранным языком в детском саду, все лишь от этого выиграют!», - заключила Оясте.