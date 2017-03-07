Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Второй язык с детского сада - педагоги за

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Вчера по инициативе таллиннских социал-демократов педагоги детских садов и другие представители сферы образования обсудили идею президента Керсти Кальюлайд – научить детей второму языку в детском саду: русских – эстонскому, а эстонцев – русскому или английскому, например. Педагоги сошлись во мнении, что от нового поколения, говорящего на разных языках, выиграют все. 

По словам участницы круглого стола доцента гуманитарных наук Таллиннского университета Мерле Юнг, потенциал детей к изучению языков в раннем возрасте до сих пор по-настоящему не реализован. «Тем не менее раннее изучение языков очень положительно влияет на детей: у них быстро развиваются социальные навыки и память, они становятся с детства более открытыми к другим языкам и культурам. Кроме того, им лучше дается изучение и последующих языков», - рассказала Мерле Юнг. 

Согласно опросу, проведенному Таллиннским объединением руководителей дошкольных учреждений, более всего родители хотели бы, чтобы их ребенок изучал в детском саду английский (70%) или русский языки (54%). В русских же детских садах изучение иностранного языка (эстонского) уже практикуется, но пространства для развития еще много. 

«Если говорить о системе языкового погружения: полного, частичного или двустороннего, - то здесь проблем нет. Это система себя полностью оправдала. Другой вопрос в обычных детсадовских группах, куда приходит учитель эстонского 2 раза в неделю. Здесь надо думать, как поддержать детей и развитие языка, чтобы это не оказалось тратой ресурсов и учителей, и детей», - обрисовала ситуацию руководитель языкового погружения в фонде Innove Наталья Мялицина. 

По словам инициатора круглого стола Аннелы Оясте, имеет смысл отдельно собраться с педагогами русскоязычных детских садов, чтобы разработать варианты языкового обучения, которые приносили бы результаты и не мешали бы освоению родного языка. 

«Мы против насильственного обучения языку. Мы за то, чтобы изучение языка доставляло удовольствие. И если будет разработан метод, при котором дети смогут играючи овладеть иностранным языком в детском саду, все лишь от этого выиграют!», - заключила Оясте. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдетский садКерсти Кальюлайдязыки
limon.ee
krasotka.ee
эксклюзив от limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:43
Картина дня: 8 марта, Эстония просит помощи в борьбе с Россией, расправа над звездой эстонского телешоу
14:42
Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты
14:41
На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта
14:36
Десерт за пять минут: нежный рулет
14:34
Концерт скандальной группы "Кровосток" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)
14:33
Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают
14:32
Finnair может отменить ряд рейсов в связи с пятничной забастовкой
14:32
Безвизовый режим ЕС с Грузией начнет действовать с 28 марта
14:30
Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина
14:25
Миксер с семью коллегами призвал к защите сексуальных прав женщин
14:20
Что думают о 8 Марта Грязин, Криштафович, Лаанеотс и другие видные мужчины страны?
14:17
Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!
14:15
Второй язык с детского сада - педагоги за
14:15
Путешественники назвали лучший аэропорт Европы
14:13
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж
14:09
Десять стран, которые отчаянно хотят, чтобы у людей было больше секса
14:07
Успешные дамы мужчинам – любите женщин и проявляйте мужские качества даже рядом с независимыми особами!
14:06
Артур Тальвик вступил в Свободную партию и хочет стать ее председателем
13:53
Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee
13:49
Исследование: почти 80 процентов жителей Эстонии не поддерживают гендерные квоты
Все новости
LimonЦеликом
Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

«Лучшая девушка в СССР»: сексуальное поздравление Ану Саагим с 8 марта восхитит и мужчин, и женщин (видео и галерея)

«Лучшая девушка в СССР»: сексуальное поздравление Ану Саагим с 8 марта восхитит и мужчин, и женщин (видео и галерея)

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала» (1)

14:30
Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина
14:09
Десять стран, которые отчаянно хотят, чтобы у людей было больше секса
13:53
Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee
13:41
12 вещей, которые делают успешные люди в воскресенье вечером
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

14:36
Десерт за пять минут: нежный рулет
14:17
Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!
13:54
Секреты идеального макияжа от Елены Крыгиной
13:32
Галерея: главные эстонские марки показали новые коллекции
SportsЦеликом
Фото: чтобы избежать столкновения с автомобилем местного жителя, Тянак врезался в дерево

Фото: чтобы избежать столкновения с автомобилем местного жителя, Тянак врезался в дерево (2)

Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Бобровский в третий раз за март признан первой звездой дня в НХЛ

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

Вот это везение! Эстонский дискобол выиграл новенький Range Rover

7. мар
Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов
ВпрокЦеликом
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии (2)

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

7. мар
Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей (2)
Погода
Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты

Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты

Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией

Маккейн заявил о связях WikiLeaks c Россией (4)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта

На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта

Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают

Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают

Культура
Концерт скандальной группы

Концерт скандальной группы "Кровосток" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Самые читаемые
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу
Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»(1)
Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова(2)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(9)
Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него(21)
Bалюта
USD
0,946 EUR
GBP
1,153 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees