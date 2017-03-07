Что думают о 8 Марта Грязин, Криштафович, Лаанеотс и другие видные мужчины страны?

Счастья дорогим женщинам желает политик Евгений Криштафович (Свободная партия). «Праздников много не бывает, – говорит он. – А если говорить о политической составляющей, я желаю, во-первых, чтобы 28-процентная разница между зарплатами мужчин и женщин в Эстонии исчезла, во-вторых, чтобы женщин в правительстве было не четыре из пятнадцати министров, как сейчас, а по крайней мере половина, в-третьих, чтобы в Рийгикогу было не 26,7 процентов женщин, а тоже не менее половины, ну или хотя бы не менее сорока процентам. И вообще – чтобы дискриминации по гендерному признаку в нашем обществе не наблюдалось. Надеюсь, мы это всё однажды увидим!»

Депутат Игорь Грязин (Партия реформ) уверен, что главное значение праздника 8 Марта – годовщина Февральской революции. Стоит напомнить, что решение праздновать Международный женский день именно восьмого марта было принято в 1921 году в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 года; эта демонстрация была одним из событий, предшествовавших свержению в России монархия.

«Февральская революция поменяла жизни и мужчин, и женщин во всем XX веке, – говорит Грязин. – Мы живем этой революцией сегодня. Это самое главное, что надо помнить 8 Марта. Что касается женщин, их надо помнить всегда. Тут у нас в один момент мужики пытались отменить этот праздник под тем предлогом, что он советский, но у них ничего не получилось. Женщины добились своего. Точнее, даже не добились, просто значение женщин в жизни оказалось столь велико, что проигнорировать праздник по политическим причинам не удалось».

«Если мы хотим сделать женщинам приятное, – говорит депутат-реформист, генерал в отставке Антс Лаанеотс, – пусть этот праздник остается праздником и в будущем. Все-таки 8 Марта – это праздник весны! Наши женщины, независимо от национальности и мировоззрения, все красавицы, как цветы! Я думаю, важно женщин поддерживать, неважно, когда и как этот праздник появился. Лично я этот праздник поддерживаю. Желаю женщинам здоровья, счастья – в семье, в работе, в обществе, – красоты, чтобы они никогда не увядали, и хорошего настроения!»

Директор Таллиннской художественной гимназии Мярт Сультс желает женщинам, чтобы они были сильными и могли сдерживать мужчин. «Всех благ и здоровья! Я не думаю, что Женский день должен быть государственным праздником, потому что женщину нужно уважать триста шестьдесят пять дней в году. Но 8 Марта – это уже традиция, и я не вижу здесь никаких проблем. Это совершенно прекрасный день!»

А вот журналисту и поэту Юку-Калле Райду все равно: «Для меня это какой-то советский праздник, я его никогда не праздновал. Но если люди хотят, почему нет? У нас свободная страна».

Парламентарий Март Нутть (IRL) считает, что как государственный праздник 8 Марта не нужен, и праздновать его или нет – это личное дело каждого человека. Но праздник ли это для Нуття лично? «Для меня каждый день – Женский день, – уверенно говорит депутат. – Я поздравляю женщин ежедневно!»