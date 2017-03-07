Миксер с семью коллегами призвал к защите сексуальных прав женщин

«Мы [также] чувствуем себя обязанными высказаться в защиту тех женщин, у которых пока нет возможности самим защищать свои права. Выступая в их защиту, мы опираемся на наследие женщин, которые вели эту борьбу до нас. Тем самым мы выступаем от лица тех женщин, чей голос не слышен», - заявили подписавшие обращение министры Эстонии, Дании, Швеции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Финляндии и Португалии.

Они отмечают, что около 225 млн женщин и девушек по всему миру не могут пользоваться противозачаточными средствами. Каждый день 800 женщин и девушек умирают по причинам, связанным с беременностью или родами, которые можно было предотвратить. Каждый год совершают 22 млн опасных абортов 2 млн девушек в возрасте до 15 лет становятся матерями.

Министры заявляют, что борются за права женщин во всем мире потому, что наряду с защитой человечности от этого выиграют все. «Согласованных на генеральной ассамблее ООН в сентябре 2015 года целей устойчивого развития невозможно добиться, если женщины не будут в этом активно участвовать. Но для того, чтобы женщины могли способствовать развитию, они должны иметь право распоряжаться своим телом. Если женщины будут обладать равными с мужчинами правами, то, согласно исследованию McKinsey, к 2025 году мировой ВВП можно будет поднять на 26 процентов, - подчеркивают министры. - Таким образом, борьба за права девушек и женщин — это не только правильно, но и разумно».

Министры восьми стран, отмечая решение новой администрации США урезать финансирование организаций, защищающих сексуальные и репродуктивные здоровье и права, обещают, что вклад Европы возрастет.

«Мы с рядом придерживающихся тех же взглядов коллег по ЕС предложили ЕС увеличить финансирование в поддержку сексуальных и репродуктивных здоровья и прав и в большй мере пользоваться своим влиянием для достижения целей», - сообщили министры.

Наряду с Миксером обращение подписали также министр по делам сотрудничества в области развития Дании Улла Тёрнес, министр по делам сотрудничества в области развития Швеции Изабелла Лёвин, министр по внешней торговле и делам сотрудничества в области развития Нидерландов Лилианне Плумен, вице-премьер-министр и министр по делам сотрудничества в области развития Бельгии Александр Де Кро, министр по делам сотрудничества в области развития и гуманитарным вопросам Люксембурга Ромен Шнайдер, министр по внешней торговле и делам сотрудничества в области развития Финляндии Кай Мюккянен и госсекретарь по иностранным делам и сотрудничеству Португалии Тереза Рибейру.