Безвизовый режим ЕС с Грузией начнет действовать с 28 марта

Отмена виз с Евросоюзом позволит гражданам Грузии с биометрическими паспортами въезжать на территорию стран, входящих в Шенгенскую зону, на срок до 90 дней в течение полугода без визы. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС, пишет DW.com.

Действие режима распространяется на 22 страны ЕС (кроме Ирландии, Великобритании, Хорватии, Кипра, Румынии и Болгарии), а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

2 февраля за введение безвизового режима для граждан Грузии проголосовал Европарламент. 27 февраля это положение одобрил Европейский совет.