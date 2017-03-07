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Безвизовый режим ЕС с Грузией начнет действовать с 28 марта

Rus.Postimees.ee
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Постановление о введении безвизового режима для граждан Грузии опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза в среду, 8 марта. Это положение вступит в силу спустя 20 дней после публикации - 28 марта.

Отмена виз с Евросоюзом позволит гражданам Грузии с биометрическими паспортами въезжать на территорию стран, входящих в Шенгенскую зону, на срок до 90 дней в течение полугода без визы. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС, пишет DW.com.

Действие режима распространяется на 22 страны ЕС (кроме Ирландии, Великобритании, Хорватии, Кипра, Румынии и Болгарии), а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

2 февраля за введение безвизового режима для граждан Грузии проголосовал Европарламент. 27 февраля это положение одобрил Европейский совет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбезвизовый режимгрузияевропейский союз
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