Концерт скандальной группы

"Кровосток" – это смесь гангста-рэпа, абстрактного хип-хопа и пародии в нужных пропорциях. Но дело не в рэпе: "Кровосток" слушает настолько широкая аудитория, что на концертах парни в широких штанах и бейсболках теряются в разношёрстной толпе юристов, программистов, чиновников и топ менеджеров крупнейших компаний.
Тексты 'Кровостока' давно стали вне закона (вплоть до судебных процессов), но это только подстегивает интерес к их творчеству. Сами участники группы комментируют эту ситуацию объявлением очередного концерта.
Несмотря на суровые тексты о сексе, наркотиках и криминале, участники группы представляют творческую интеллигенцию: Антон Черняк – художник и поэт, а Дмитрий Файн – писатель и инсталлятор.
Альбом 'Река крови' и по сей день считается одним из самых ярких дебютов нулевых, а его авторы выпустили с тех пор еще четыре пластинки, каждая из которых делала 'Кровосток' предметом всеобщего обсуждения.
Гостями концерта станет одна из самых скандальных, ярких, но странных и андерграундных групп России — «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля»
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