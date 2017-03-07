Картина дня: 8 марта, Эстония просит помощи в борьбе с Россией, расправа над звездой эстонского телешоу

С 8 марта!

Сегодня празднуется Международный женский день, а это значит, что для многих мужчин утро началось с посещения цветочных магазинов и рынков. Читать далее...

Подробности криминальной жизни Николая Таранкова

На прошлой неделе в Хаапсалуском зале суда прошли слушания по делу об убийстве криминального авторитета Николая Таранкова, в котором обвиняют Юрия Воробья. Читать далее...

Эстония просит у США помощи в борьбе с Россией

Дипломаты шести стран обратились к сенату США с просьбой помочь им бороться с российским вмешательством, включающим в себя кибератаки. Читать далее...

Тянак врезался в дерево

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, которые в настоящее время готовятся к этапу чемпионата мира в Мексике, при изучении гоночной трассы чуть было не попали в страшную аварию. Читать далее...

Расправа над звездой эстонского телешоу

На минувших выходных известной по телешоу «Пробный брак» девушке с острова Сааремаа Лийзе Куусмаа устроили взбучку на мустамяэской заправке. Читать далее...

На рынок недвижимости возвращаются прогоревшие проекты

На рынок недвижимости в Эстонии вернулись застройщики, которые пытаются реанимировать неразумные проекты, прогоревшие после экономического кризиса 2008 года. Читать далее...