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Картина дня: 8 марта, критическое состояние беженки из Сирии и обвинения в адрес Детской больницы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями среды.

С 8 марта!

Сегодня празднуется Международный женский день, а это значит, что для многих мужчин утро началось с посещения цветочных магазинов и рынков. Читать далее...

Тяжелые ожоги беженки из Сирии

Вчера примерно в 17:30 из квартиры на улице Маяка в больницу была доставлена с тяжелыми ожогами 22-летняя женщина, которая оказалась прибывшей в Эстонию военной беженкой из Сирии. Читать далее...

Подробности криминальной жизни Николая Таранкова

На прошлой неделе в Хаапсалуском зале суда прошли слушания по делу об убийстве криминального авторитета Николая Таранкова, в котором обвиняют Юрия Воробья. Читать далее...

Недетские обвинения в адрес Детской больницы

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась мать, которая в середине февраля была вынуждена вызвать скорую помощь для своего девятилетнего ребенка, страдающего сахарным диабетом, а потом провести не самые приятные сутки в Таллиннской детской больнице. После этого она и решила поделиться наболевшим с журналистами. Читать далее...

Быстрое обогащение

Прокуратура сообщает, что за последние месяцы в Эстонии набирают популярность заграничные инвестиционные схемы, которые обещают невероятную прибыль и гламурную жизнь. Но на самом деле чаще всего это обычное мошенничество. Читать далее...

Читатель: осторожно, новые мошенники в сфере строительства!

«Люди специально открывают фирмы, берут в аренду технику, оплачивают один счет, притворяясь, будто будут платить и далее. А потом перестают оплачивать счета и отвечать на звонки. Фирму банкротят, все долги сходят им с рук, после чего открывается новая фирма...» Читать далее...

Эстония просит у США помощи в борьбе с Россией

Дипломаты шести стран обратились к сенату США с просьбой помочь им бороться с российским вмешательством, включающим в себя кибератаки. Читать далее...

Тянак врезался в дерево

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, которые в настоящее время готовятся к этапу чемпионата мира в Мексике, при изучении гоночной трассы чуть было не попали в страшную аварию. Читать далее...

Расправа над звездой эстонского телешоу

На минувших выходных известной по телешоу «Пробный брак» девушке с острова Сааремаа Лийзе Куусмаа устроили взбучку на мустамяэской заправке. Читать далее...

На рынок недвижимости возвращаются прогоревшие проекты

На рынок недвижимости в Эстонии вернулись застройщики, которые пытаются реанимировать неразумные проекты, прогоревшие после экономического кризиса 2008 года. Читать далее...

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