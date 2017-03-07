На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта

В это время автобусы линий 7, 15, 49 и 65 по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса ходить и, соответственно, на остановках Двигатель, Лыытса, Валукоя и Каубаяама останавливаться не будут. В обоих направлениях автобусы пойдут по улице Суур-Сыямяэ с остановкой Двигатель в районе перекрестка с улицей Лыытса, а в направлении к центру города - еще и с остановкой Каубаяама до перекрестка с улицей Яэзи.