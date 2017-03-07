Читатель: осторожно, новые мошенники в сфере строительства!

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратилась читательница Анна. «Наша фирма не так давно дала другой фирме в аренду на несколько месяцев строительную технику. Был выставлен счет, который фирма-арендатор не оплатила. В какой-то момент эти люди вообще перестали отвечать на звонки и электронные письма. Есть мэйлы с заказами, есть отчет о проделанной работе с подписями другой стороны, но договоров нет, – признается читательница. – Говорят, что люди специально открывают фирмы, берут в аренду технику, оплачивают один счет, притворяясь, будто они будут платить и в дальнейшем. А потом перестают оплачивать счета и отвечать на звонки. Такая новая схема мошенничества. Потом фирму банкротят, все долги сходят им с рук, после чего открывается новая фирма – и все начинается по новой».

Анна спрашивает: «Почему в Эстонии можно открыть фирму, работать нечестно, потом обанкротить фирму и остаться безнаказанным? Как можно обезопасить свою фирму от работы с нечестными фирмами, если дело касается выполненных услуг, за которые потом никак не получить деньги? Что можно сделать, если фирма должна деньги за выполненную услугу – и не отвечает на звонки и мейлы? Как можно получить свои деньги? Если фирма объявляет себя банкротом, каким способом можно получить оплату за проделанную работу?»

На эти вопросы отвечает юрист Юри Асари:

«Гарантированно обезопасить себя от нечестных партнеров, к сожалению, невозможно. Но сделать для этого можно все-таки немало. Начнем с того, что до заключения договора следует проверить в Коммерческом регистре информацию о фирме. Из нее можно узнать немало интересного: время учреждения, юридический адрес, наличие и содержание отчетов за экономический год, данные об учредителях и наличии задолженности по налогам. Дополнительную информацию можно получить из крупнейшей в Эстонии базы кредитной информации и официального регистра платежной дисциплины Creditinfo Eesti AS.

Продолжить поиск можно, просто погуглив коммерческое название фирмы, фамилии членов правления и пайщиков. Если фирма только что учреждена и отчетов в регистр еще не предъявляла, данные о юридическом адресе недостоверны, а о членах правления ничего узнать невозможно – есть серьезный повод для того, чтобы быть особенно осторожным. В такой ситуации обязательно надо посетить офис фирмы. Если это однодневка - будет видно сразу. Ну а коли офиса вообще нет...

Если вы, несмотря ни на что, все-таки решите заключить договор аренды, к нему надо в обязательном порядке приложить копию документа, удостоверяющего личность члена правления, и дополнительно составить договор поручительства. На его основании поручитель обязуется нести перед кредитором третьего лица ответственность за исполнение обязательства основного должника (статья 142 Обязательственно-правового закона).

Чтобы поручительство было реализуемым, у поручителя должна иметься недвижимость, свободная от повинностей. Кто именно будет поручителем – не имеет значения. Это может быть кто-то из пайщиков, членов правления, их родственников или знакомых. Вся собранная информация может дать основание для принятия решения: заключать с ними договор или нет.

Искусственное создание банкротства – это уголовное преступление. За заведомое уничтожение, повреждение, растрату, необоснованное дарение, уступку или размещение за границей имущества должника, а также принятие на себя необоснованных обязательств, предоставление необоснованных льгот либо предпочтение одного кредитора другому, совершенные должником – физическим лицом или членом правления либо заменяющего правление органа или членом совета должника – юридического лица, повлекшие существенное уменьшение платежеспособности должника или его несостоятельность, предусмотрено денежное взыскание или тюремное заключение на срок до трех лет (часть 1 статьи 384 Пенитенциарного кодекса).

Если арендатор в судебном порядке признан банкротом, необходимо сразу связаться с назначенным банкротным управляющим и предъявить ему все документы, подтверждающие наличие долга. Когда у должника нет имущества, фирма может быть ликвидирована путем угасания, без объявления банкротства. В такой ситуации перспективы для получения денег, увы, нет.

Стоит добавить, что фирму может учредить каждый, само по себе это совсем не означает попытки мошенничества. Все когда-то с чего-то начинали».