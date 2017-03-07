Райнер Вакра прочитал по-русски строки Пушкина в честь 8 Марта (видео)

«Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты, / Как мимолетное виденье, / Как гений чистой красоты», - прочитал Вакра на фоне множества роз.
«Милые женщины. С 8 Марта! Это ваш день. Мы любим вас», - сказал депутат в поздравлении.
Депутат Рийгикогу, социал-демократ Райнер Вакра в социальной сети Facebook поздравил женщин с 8 Марта по-русски, прочитав строки Пушкина.
«Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты, / Как мимолетное виденье, / Как гений чистой красоты», - прочитал Вакра на фоне множества роз.
«Милые женщины. С 8 Марта! Это ваш день. Мы любим вас», - сказал депутат в поздравлении.
Дополнено в 16:13!
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