Пилоты европейской авиакомпании в полете делали селфи и отсылали их пассажирам

Две пассажирки исландского лоукостера WOW рассказали в соцсетях, как во время полета воспользовались функцией AirDrop в их iPhone, чтобы опубликовать свое селфи и узнать, кто может ответить по Bluetooth. К их удивлению, отозвались из кабины пилотов, пишет "Моя Планета".

Девушки испытали сложную гамму чувств: с одной стороны, здорово, что командир экипажа и его ассистенты такие коммуникабельные (и недурны собой!), но с другой стороны — не опасно ли их беспечное поведение для экипажа и пассажиров? Все-таки это тяжелый самолет, который летит очень высоко над землей.

Эксперты дали изданию The Daily Mail разные оценки ситуации. Во время полета работает автопилот, так что экипаж действительно может позволить себе некоторую свободу действий. Кроме того, подобные селфи-марафоны происходят не всегда, и ответ для девушек в AirDrop был, скорее, исключением. Представитель Wow air сообщил, что компания «не рекомендует пилотам использовать свои мобильные устройства для взаимодействия с пассажирами во время полетов». При этом однажды один из снимков из кабины пилотов, набравший 1000 лайков на Facebook, был даже продублирован официальным Twitter лоукостера.

Пользователи Сети как хвалили снимок, так и ругали, увидев опасность в таком поведении на борту самолета. «Похоже, сам полет не так уж важен», — прокомментировал один из пользователей в Facebook. Поскольку селфи вызвали серьезный общественный резонанс, Wow air проведет беседу с пилотами, фигурирующими на снимках. Возможно, разбирательство закончится лишь предупреждением, потому что благодаря летчикам компания получила неплохую рекламу.