Эстония находится на третьем месте в мире по числу женщин-руководителей

Исследование охватывает 36 стран, а Эстония заняла третье место по количеству женщин-руководителей (40 процентов). Эстонию опережают Россия (47 процентов) и Индонезия (46 процентов).

«Балтийские страны и Восточная Европа находятся в первых рядах по числу женщин-руководителей, - сказала партнер Grant Thornton Baltic Анастасия Боровая. - Причин, по которым женщины активно действуют на рынке труда в Эстонии и часто достигают высоких позиций, много: они исторически привыкли работать, государственная политика семьи позволяет после декретного отпуска спокойно вернуться на работу и все больше предприятий ценит так называемые мягкие ценности, где ключевую роль играют женщины».

«Участие женщин в руководстве предприятиями существенно ниже в обществах всеобщего благосостояния. Сформировавшаяся со временем модель "мужчина — кормилец семьи, женщина — хранительница очага" наложила свой отпечаток», - сказала Боровая.

В Европе наименьшее число женщин-руководителей насчитывается в Германии (18 процентов) и Соединенном Королевстве ( 19 процентов). Патриархальное мышление общества более всего характерно для таких стран как Япония, Аргентина и Индия, где женщин-руководителей 7, 15 и 17 процентов соответственно.

Ведущий партнер Grant Thornton Мати Ныммисте отметил, что один только гендерный подход к управлению предприятиями не гарантирует успех. «Успех гарантирует прежде всего разнообразие, где важную роль играют все факторы: пол, возраст, образование, опыт и культурный багаж. Разнообразие играет важную роль и в снижении рисков».

«Стереотипный подход является очень человечным, от него сложно избавиться. К сожалению, с этим связан риск, что женщинам разрешается вести себя одним образом, а мужчинам другим — осторожного мужчину считают размазней, а повышающая голос женщина кажется слишком агрессивной, - сказала эксперт Emor Хейди Рейнсон. - 40 процентов руководителей ведомств - женщины, но среди руководителей высшего звена женщин всего 5 процентов. Это может указывать на то, что от руководителей высшего звена ждут чрезмерно стереотипно мужских качеств. Например, самоуверенность связывают с компетентностью».

Исследование «Женщины в бизнесе — 2017» прошло в 36 странах в период с октября по декабрь 2016 года . В рамках исследования были опрошены 5526 руководителей высшего звена.