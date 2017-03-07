Криштафович готов дать бой Тальвику: стиль руководства Свободной партией нужно менять

«Мандат, выданный авансом Свободной партии нашими избирателями, на сегодняшний день практически растрачен, и ничего путного за это время партия, к сожалению, не сделала. Отчасти ей было сложно проявить себя, находясь в оппозиции, но главная причина неуспеха заключается в том, что члены фракции в Рийгикогу отошли от заявленных принципов, на которых формировалась Свободная партия, и ступили на скользкий путь коррупции», - сказал Криштафович порталу Rus.ERR.

«Я имею в виду ситуацию с „крышевыми“ деньгами, распределение которых мы жестко критиковали перед выборами, и за распил которых фракция активно взялась сразу же, как только ей открылась такая возможность. А Артур Тальвик стал символом неуклюжих попыток репрессий в отношении инакомыслящих, которые этому распилу противостоят», - намекнул Евгений Криштафович на попытку своего исключения из партии.