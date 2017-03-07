У жителя Нарвы обнаружили оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны

По данному поводу было начато уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия запрещенного к гражданскому обороту.

По словам помощника прокурора Павла Гордиевски, если жители города видят или знают, что кто-то собирает оружие или боеприпасы времен войны, следует незамедлительно информировать об этом полицию, так как склонность некоторых лиц хранить взрывчатые вещества в жилых помещениях многоквартирных домов и подвалах может быть опасна для всех соседей.

Старожилы города должны помнить случаи самоподрыва в квартирах так называемых «черных следопытов», когда были повреждены и стены домов, где они жили.

Если вы знаете, что кто-то из соседей занимается сбором оружия или боеприпасов времен войны, позвоните и сообщите об этом в полицию по телефону 112.