Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

Eesti Gaas сообщил в конце февраля о заметном повышении цен. Gaasihind.ee составил обзор цен различных продавцов газа.
Потребителям советуют пересмотреть условия своих договоров, сравнить предлагаемые различными продавцами газа условия и при необходимости сменить свой пакет на более дешевый вариант.
С прошлого года рынок природного газа открыт для конкуренции и потребители могут менять поставщика газа, как и в случае с продавцами электроэнергии. На сегодняшний день клиенты могут выбирать среди восьми продавцов газа.
При сравнении пакетов по природному газу различных продавцов выяснилось, что самый дешевый от дорого отличается до 26 процентов, что для среднестатистического потребителя (1500 m³) в год обойдется на 129 евро дороже.
Кто предлагает самый дешевый и дорогой газ?
- Самый дешевый пакет предлагает Alexela Energia - для среднестатистического потребления (1500 m³) за год придется заплатить 360 евро.
- Самый дорогой пакет Gaasienergia — 489 евро.
- Пакет гиганта эстонского рынка Eesti Gaas обойдется в 432 евро (поскольку у Eesti Gaas персональные цены для потребителей, для сравнения был взята цена потребителя, у которого выходит 1053 m³ в год).