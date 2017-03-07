Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

Eesti Gaas сообщил в конце февраля о заметном повышении цен. Gaasihind.ee составил обзор цен различных продавцов газа.

Потребителям советуют пересмотреть условия своих договоров, сравнить предлагаемые различными продавцами газа условия и при необходимости сменить свой пакет на более дешевый вариант.

С прошлого года рынок природного газа открыт для конкуренции и потребители могут менять поставщика газа, как и в случае с продавцами электроэнергии. На сегодняшний день клиенты могут выбирать среди восьми продавцов газа.

При сравнении пакетов по природному газу различных продавцов выяснилось, что самый дешевый от дорого отличается до 26 процентов, что для среднестатистического потребителя (1500 m³) в год обойдется на 129 евро дороже.

Кто предлагает самый дешевый и дорогой газ?