"Я в течение многих лет занимаюсь политикой, и мой политический опыт говорит мне: нельзя готовить план Б. Если вы это делаете, это означает, что вы больше не верите в план А. Наш план А состоит в том, что она проиграет. И я надеюсь, что она проиграет с треском. Это был бы важный знак того, что французы не дали ей обольстить себя", - пояснил Московиси.

По словам еврокомиссара, победа Ле Пен стала бы концом "Европы, которую мы знали". Ранее Марин Ле Пен заявила, что готова в случае избрания ее президентом вывести Францию из зоны евро и покинуть Евросоюз. Московиси говорит, что не может представить себе дальнейшее существование еврозоны и ЕС, если там не будет Франции, пишет newsru.com.

Он также призвал европейцев занять единую позицию относительно новой администрации США, так как у американцев "однозначно другие интересы, отличные от наших", передает РИА "Новости".

"Они хотят нас разобщить. Почему они этого хотят? Потому что США, как и Россия будут находиться в значительно более сильной позиции на переговорах, если они будут иметь дело с 27 отдельными государствами, а не с блоком государств", - сказал еврокомиссар.