Мария Юферева: проблемы с вывозом мусора в Ласнамяэ будут урегулированы

Согласно новой системе, договоры с квартирными товариществами заключает центральное учреждение по организации вывоза и утилизации отходов во всем городе (Tallinna Jäätmekeskus), которое в свою очередь заключает договоры с предприятиями, предоставляющими услуги по вывозу и переработке мусора.

Старый порядок вывозы мусора тоже вызывал недовольства

С 2011 года исключительное право на вывоз отходов в районе, где действует система организованного вывоза мусора, предоставлялось выигравшему соответствующий конкурс предприятию. В Ласнамяэ такими предприятиями стали Ragn-Sells (Паэ-Юлемисте и Прийсле-Мустакави ) и Ekovir (Лаагна-Тондираба). Это не устраивало квартирные товарищества, которые больше не могли заключать договоры с фирмами по вывозу мусора напрямую.

Проблемы товариществ решаются оперативно

К сожалению, с переходом на новую систему вывоза мусора у некоторых товариществ Ласнамяэ тоже возникли проблемы: несоблюдение временного графика вывоза контейнеров, вследствие чего они переполняются, а также выставляются счета за холостую поездку. Эта проблема, как правило, возникает в связи с тем, что из-за припаркованных машин не подъехать к контейнеру.

Управа Ласнамаэ знает об этих трудностях и прилагает все усилия для их решения. Недавно руководство Ласнамяэ собралось за круглым столом с вице-мэром города Арво Сарапуу, директором Таллиннского центра отходов (Tallinna Jäätmekeskus) Мартином Гасманом, директором Таллиннского департамента окружающей среды Рело Лиги и представителями квартирных товариществ Масти и Лоо. На повестке дня стоял вопрос о решении проблем с вывозом мусора в Ласнамяэ.

Все сигналы о проблемах с вывозом мусора в Ласнамяэ, поступающие в управу, мы оперативно переправляем вице-мэру и директору Таллиннского центра отходов. Управа постоянно держит руку на пульсе и прикладывает все усилия для нормализации ситуации. Ни одно письмо или обращение не остаются без внимания.

На этой неделе к нам поступило несколько жалоб на переполненные контейнеры. Как нас заверил перевозчик мусора, эти проблемы возникли из-за одновременной поломки нескольких мусороперевозящих машин и их ликвидируют уже к концу недели.

Сообщайте о проблемах с вывозом мусора!

Представителям квартирных товариществ не внове обращаться в управу со своими проблемами. Каждое такое обращение внимательно рассматривается нашими специалистами. При необходимости к решению проблемы подключаются городские службы. Если у вас есть вопросы относительно вывоза и утилизации мусора в Ласнамяэ просим незамедлительно сообщить о них в Таллиннский центр отходов (Tallinna Jäätmekeskus) по инфо-телефону 6164000, также сообщить о проблемах можно на круглосуточный телефон городской помощи Таллинна 1345 или в управу Ласнамяэ по электронной почтеlasnamäe@tallinnlv.ee

Вместе наведем порядок в Ласнамяэ

Мусор является проблемой не только в квартирных товариществах. После ухода зимы тут и там обнаруживаются незаконные свалки. В этом году решено не ждать апреля, а дать старт месячнику благоустройства уже в конце марта. С каждым годом эта акция становится всё более массовой. Толоки по уборке города организуют не только Таллиннский департамент окружающей среды и районные управы, но и объединения горожан, школы и детские сады, фирмы и предприятия.

В нашем районе пройдет много акций и мероприятий, главная задача которых – сделать Ласнамяэ еще более чистым, опрятным и комфортным. Просим жителей района незамедлительно сообщать в управу об обнаруженных незаконных свалках мусора. В рамках месячника благоустройства пройдут многочисленные общественные толоки: зная место, будет проще организовать уборку территории. Также в апреле в Ласнамяэ пройдет рейд по сбору опасных отходов и отслужившей бытовой техники – старых аккумуляторов, автомобильных покрышек, химически опасных отходов, а также крупногабаритной и прочей техники. Вместе сделаем наш район чище и привлекательнее.