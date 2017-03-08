В ходе приуроченной к 8 Марта кампании депутат Рийгикогу попал в ДТП

Как оказалась, в Таллинне акция прошла не так гладко. По словам одного из очевидцев, член Социал-демократической партии Танель Талве, отвозивший крендели в столичный детсад Kelluke, совершил ДТП. Сам он отрицает свою вину.

Анне-Мари Мюллер, отвозившая ребенка в детский сад, сообщила в соцсети, что парламентарий Танель Талве задел соседний автомобиль во время маневрирования на парковке, а затем принялся во всем обвинять находившуюся за рулем другого транспортного средства беременную женщину, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

По заверению Мюллер, несмотря на то, что участники ДТП отделались легкими царапинами на кузове автомобилей, ее больше возмутило поведение Талве, который набросился с обвинениями на беременную.

Танель Талве сообщил ERR, что он не совершал ДТП и никакого конфликта с женщиной у него не было. «Сегодня утром у одного из детсадов в Пыхья-Таллинне одна женщина сильно разнервничалась, поскольку припарковала свой автомобиль очень близко к моему. Ей показалось, что произошло столкновение, но вскоре она поняла, что нет причин для переживаний», - отметил он.