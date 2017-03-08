Фото: идеальное решение для маленькой комнаты

Удачное дизайнерское решение исправит ситуацию, пишет Postimees.
Фото: www.contemporist.com
Например, можно задуматься о приобретении мебели «Три в одном», совмещающей в себе и шкаф, и кровать и стол.
Если комната маленькая, то сложно вместить в нее все необходимое. Что же делать?
Удачное дизайнерское решение исправит ситуацию, пишет Postimees.
Фото: www.contemporist.com
Например, можно задуматься о приобретении мебели «Три в одном», совмещающей в себе и шкаф, и кровать и стол.
Дополнено в 17:30!
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