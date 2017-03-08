Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Фото: идеальное решение для маленькой комнаты

Rus.Postimees.ee
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Если комната маленькая, то сложно вместить в нее все необходимое. Что же делать?

Удачное дизайнерское решение исправит ситуацию, пишет Postimees.

Фото: www.contemporist.com

Например, можно задуматься о приобретении мебели «Три в одном», совмещающей в себе и шкаф, и кровать и стол.

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