Налоговики будут публиковать на своем сайте важную информацию о предприятиях и работниках

За принятие закона проголосовали 54 депутата, воздержавшихся и проголосовавших против не было.

Цель внесения поправок в закон — улучшение налогового поведения лиц и повышение эффективности сбора налогов. Например, по предложению Торгово-промышленной палаты Эстонии увеличивается количество данных. Так, обязанные платить налог с оборота будут вносить на сайт налогового управляющего поквартально декларируемые суммы, а работодатели — численность работников.

Закон сделает более гибкой рассрочку по уплате налоговой задолженности. До сего времени перепланировать налоговую задолженность можно было только при ее наличии. Поправки дают налогоплательщику возможность заранее ходатайствовать о рассрочке, если он знает, что не сможет во время уплатить налог.

Закон и поправки к закону относительно электронного сайта вступят в силу 1 апреля этого года.