Служба стройнадзора начала проверку садовых участков

"Первоначально проверки будут проходить на тех дачных участках, где не зарегистрирована ни одна постройка", - добавила Уускюла.

По закону, вступившему в силу в июле 2015 года, на дачных участках можно возводить один садовый дом и еще два дополнительных здания, а общая сумма площадей всех застроек не должна превышать 20% от общей площади участка.

В окрестностях города Нарвы находится порядка 7500 домовладений, из которых от 2000 до 3000 не внесено в регистр, отметила председатель союза садоводческих товариществ Нарвы Елена Вальме.